Μπλόκα: Plan Β εξετάζει η Κυβέρνηση με σκλήρυνση της στάσης της

Αποφασισμένη να σκληρύνει τη στάση της εμφανίζεται η κυβέρνηση, εφόσον οι αγρότες συνεχίσουν να απορρίπτουν τις εκκλήσεις για διάλογο. Το plan B του Μεγάρου Μαξίμου περιλαμβάνει ακόμη και την επιβολή διοικητικών προστίμων σε όσους αγρότες εμποδίζουν με τα τρακτέρ τους την κυκλοφορία στους εθνικούς δρόμους. Την ίδια ώρα, σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η αντιπολίτευση.

Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «H κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ»

Η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη διαλόγου με τους αγρότες, προκειμένου να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της στάσης της κυβέρνησης, εάν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση με τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις.

Κ. Μητσοτάκης προς αγρότες: Παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά, αλλά...

«Εμείς παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από τους αγρότες. Όμως καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στο Action24.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που δέχεται ο πρωθυπουργός, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών προστίμων σε αγρότες που παραμένουν με τα τρακτέρ τους στους εθνικούς δρόμους, εμποδίζοντας τη διέλευση των εκδρομέων και των οδηγών.

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου»

«Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις που γίνονται μαζικά, η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει βία. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, με μια σειρά διατάξεων» ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον Σκάι.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Δριμεία επίθεση εξαπολύει σύσσωμη η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απειλές και εκφοβισμό του αγροτικού κόσμου.

«Με τελεσίγραφα και απειλές, ειλικρινής διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταματήσει την απόπειρα εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπερδέψει τους “φραπέδες” και τους “χασάπηδες” της παράταξής του με τους πραγματικούς αγρότες» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Στην υπόθεση του αγώνα των αγροτών, ο τραμπούκος —και μάλιστα σεσημασμένος— είναι η ίδια η κυβέρνηση» απάντησε στον πρωθυπουργό το ΚΚΕ.

«Λένε ψέματα. Η αστυνομία κλείνει τον δρόμο. Το κάνουν τυραννικά, γιατί θέλουν οι πολίτες που ταλαιπωρούνται να βρίζουν τους αγρότες υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στον τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας TRT.



