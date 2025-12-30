Μπλόκα: Plan Β εξετάζει η Κυβέρνηση με σκλήρυνση της στάσης της

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 19:56 Αυξήσεις στα πάγια της ΕΥΔΑΠ από την 1/1/26
30.12.25 , 19:38 Νέο τοπίο στις χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι να προσέξετε
30.12.25 , 19:14 Μπλόκα: Plan Β εξετάζει η Κυβέρνηση με σκλήρυνση της στάσης της
30.12.25 , 18:18 Υπόθεση Παπαδοπούλου: Στη φυλακή ο γιος της για τη δολοφονία της
30.12.25 , 17:56 Τραμπ για Χαμάς: Βαρύ τίμημα αν δεν προχωρήσει στον αφοπλισμό της
30.12.25 , 17:40 Λάρισα: Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί εξαιτίας επιπλοκής από γρίπη
30.12.25 , 17:18 Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
30.12.25 , 17:01 Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Νέα Μάλγαρα την Κυριακή
30.12.25 , 16:42 Mε εξαφάνιση απειλούνται oι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου
30.12.25 , 16:31 Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
30.12.25 , 16:26 Mercedes-Benz & smart: Τι κάνει στην Θεσσαλονίκη
30.12.25 , 15:53 Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
30.12.25 , 15:50 Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης
30.12.25 , 15:31 Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης
30.12.25 , 15:10 Έλληνας καλλιτέχνης: «Ιατρικό λάθος με καθήλωσε στο κρεβάτι για έναν χρόνο»
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης
«Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
Έλενα Ακρίτα: «Χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια»
Λάμψη και ξέφρενο κέφι: Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε μέχρι το πρωί
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποφασισμένη να σκληρύνει τη στάση της εμφανίζεται η κυβέρνηση, εφόσον οι αγρότες συνεχίσουν να απορρίπτουν τις εκκλήσεις για διάλογο. Το plan B του Μεγάρου Μαξίμου περιλαμβάνει ακόμη και την επιβολή διοικητικών προστίμων σε όσους αγρότες εμποδίζουν με τα τρακτέρ τους την κυκλοφορία στους εθνικούς δρόμους. Την ίδια ώρα, σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η αντιπολίτευση.

Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Νέα Μάλγαρα την Κυριακή

Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «H κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ»

Η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη διαλόγου με τους αγρότες, προκειμένου να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της στάσης της κυβέρνησης, εάν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση με τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις.

Κ. Μητσοτάκης προς αγρότες: Παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά, αλλά...

Κ. Μητσοτάκης προς αγρότες: Παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά, αλλά...  

«Εμείς παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από τους αγρότες. Όμως καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στο Action24. 

Μητσοτάκης: Οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους με την ταλαιπωρία των πολιτών

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που δέχεται ο πρωθυπουργός, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών προστίμων σε αγρότες που παραμένουν με τα τρακτέρ τους στους εθνικούς δρόμους, εμποδίζοντας τη διέλευση των εκδρομέων και των οδηγών.

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου»

«Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις που γίνονται μαζικά, η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει βία. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, με μια σειρά διατάξεων» ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης  Χρυσοχοΐδης, στον Σκάι. 

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Δριμεία επίθεση εξαπολύει σύσσωμη η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απειλές και εκφοβισμό του αγροτικού κόσμου.

Σε «σταυροδρόμι» οι αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα

«Με τελεσίγραφα και απειλές, ειλικρινής διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταματήσει την απόπειρα εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς 

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπερδέψει τους “φραπέδες” και τους “χασάπηδες” της παράταξής του με τους πραγματικούς αγρότες» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

«Στην υπόθεση του αγώνα των αγροτών, ο τραμπούκος —και μάλιστα σεσημασμένος— είναι η ίδια η κυβέρνηση» απάντησε στον πρωθυπουργό το ΚΚΕ. 

«Λένε ψέματα. Η αστυνομία κλείνει τον δρόμο. Το κάνουν τυραννικά, γιατί θέλουν οι πολίτες που ταλαιπωρούνται να βρίζουν τους αγρότες  υποστήριξε ο  πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στον τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας TRT. 

 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
PLAN B
 |
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top