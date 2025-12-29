Μητσοτάκης: Οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους με την ταλαιπωρία των πολιτών

«Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο των αιτημάτων τους, πόσο μάλλον όταν αρνούνται να προσέλθουν σε έναν διάλογο», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Action 24 και στην Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως και οι επόμενες ημέρες είναι σημαντικές για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και την τροφοδοσία της αγοράς. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραδέχθηκε πως έχει ευθύνη για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα που θα ήθελε, αλλά τώρα μπορεί να πει πως οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους και πως έχουμε ένα καινούργιο σύστημα, ώστε οι επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και διαφάνεια.

«Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα», σημείωσε, προσθέτοντας πως θα πρέπει να γίνει συζήτηση και για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του πρωτογενούς τομέα.

«Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις ένα δρόμο και να ταλαιπωρήσεις την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα», συνέχισε.

Παράλληλα, σημείωσε πως υπάρχουν 400.000 κατ' επάγγελμα αγρότες και στα μπλόκα μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ. «Άρα, εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι και έχουν πραγματικά προβλήματα», προσέθεσε, εκτιμώντας πως και αρκετοί από αυτούς που είναι στα μπλόκα είναι υπέρ του διαλόγου.

«Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους "τραμπουκίζουν", σε μία λογική "να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση". Μα αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία», υπογράμμισε.

Στη συνέντευξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αρκετές προσωπικές αναφορές έπειτα από σχετικές ερωτήσεις για το βάρος της εξουσίας, την οικογένεια, τις κρίσεις που διαχειρίστηκε, τις μεταρρυθμίσεις, την πολιτική φθορά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ηγεσία σε μια εποχή διαρκών αβεβαιοτήτων.

Μητσοτάκης: Τι θυμήθηκε από την πρώτη φορά που μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου

Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε την πρώτη φορά που μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έγινε πρωθυπουργός το 1990. «Δεν φανταζόμουν ότι θα επέστρεφα σε αυτό το γραφείο με άλλη ιδιότητα», δήλωσε, σημειώνοντας πως το πρωθυπουργικό αξίωμα απαιτεί συνεχή αναμέτρηση με τις προσδοκίες εκατομμυρίων πολιτών, «ασχέτως αν αυτοί σε έχουν ή δεν σε έχουν ψηφίσει».

Επίσης, τόνισε πως η ενασχόληση με την πολιτική «είναι μία προσωπική απόφαση, αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της οικογένειας». Υπογράμμισε ότι η δική του πρώτη ευθύνη είναι «να προστατεύσω τη γυναίκα μου και τα τρία μου παιδιά από την υπερβολική έκθεση», και επισήμανε πως οι οικογένειες των πολιτικών βιώνουν κυρίως τα αρνητικά της δημοσιότητας.

Μιλώντας για τα Χριστούγεννα και τις οικογενειακές μνήμες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι μνήμες, οι φωτογραφίες, οι στιγμές μάς συνδέουν περισσότερο με τους ανθρώπους που αγαπάμε», θυμήθηκε ταξίδια, οικογενειακές γιορτές και καθημερινές στιγμές.

Έκανε, επίσης, σαφή διάκριση ανάμεσα στην καλοπροαίρετη κριτική και στη «συστηματική δολοφονία χαρακτήρα», την οποία τόνισε ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί, ειδικά όταν στρέφεται κατά της οικογένειάς του.

Οι δυσκολότερες στιγμές του 2025

Αναφερόμενος στις δυσκολότερες στιγμές του 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχώρισε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «εξαιρετικά σύνθετη αλλαγή», αλλά εξέφρασε ανησυχία και για τη διάδοση fake news και θεωριών συνωμοσίας, που «ριζώνουν στο συλλογικό υποσυνείδητο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε θετικά αποτελέσματα, όπως η διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών», οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η «σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων».

Μίλησε και για το διεθνές περιβάλλον και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ξεκαθάρισε ότι, παρότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού», η Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη. Υπογράμμισε ότι «κανείς τρίτος δεν θα εγγυηθεί την ασφάλειά μας» και ότι η επένδυση στην άμυνα αποτελεί «επένδυση στην ειρήνη».

«Για να κοιμούνται οι πολίτες ήσυχοι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ξαγρυπνούν»

Με έμφαση σημείωσε πως «για να κοιμούνται οι πολίτες ήσυχοι, κάποιοι ξαγρυπνούν», αναφερόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Ερωτηθείς ποια νύχτα έχασε τον ύπνο του, απάντησε πως όταν υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές, «ο ύπνος είναι πολυτέλεια».

