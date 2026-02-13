Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο στούντιο - Οι ευχές από Χασαπόπουλο & Φουρέιρα

«43, και βάζω κάτω 20αρες πολλές», είπε η εορτάζουσα

Οι εκπλήξεις στο στούντιο για τα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη/ Κοινωνία Ώρα Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη γιορτάζει τα 43α γενέθλιά της στις 13 Φεβρουαρίου 2026.
  • Στο στούντιο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» δέχτηκε ευχές από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και άλλους συνεργάτες.
  • Η Βούλγαρη εξέφρασε τη συγκίνησή της για τα λουλούδια και την υποστήριξη των ανθρώπων γύρω της.
  • Ακολούθησε σβήσιμο κερακιού σε δύο τούρτες, με την παρουσία της Ματίνας Παγώνη.
  • Ευχές από την Αργυρώ Μπαρμπαρήγου και την Ελένη Φουρέιρα, που την αποκάλεσαν υπέροχη γυναίκα και μητέρα.

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2026, η Ανθή Βούλγαρη και οι εκπλήξεις που την περίμεναν στο στούντιο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν πολλές!

Tα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη στο στούντιο της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega

Tα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη στο στούντιο της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega

Το κόκκινο χρώμα ενόψει του Αγίου Βαλεντίνου επικρατούσε στο πλατό. H δημοσιογράφος δέχτηκε τις ευχές του συνεργάτη της χαμογελαστή σε ένα εορταστικό κλίμα!

Tα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη στο στούντιο της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega

Tα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη στο στούντιο της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega

«Αύριο είναι το Αγίου Βαλεντίνου, αλλά σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για μας. Και ειλικρινά σας λέω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί το "κόκκινο ελάφι" έχει γενέθλια σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σε ευχαριστούμε για όλα. Να τα χιλιάσεις, να τα εκατοστήσεις με πάρα πολλές εκπομπές, όχι μόνο. Και του χρόνου διπλή πάλι, τριπλή», της είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. 

Tα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη στο στούντιο της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega

Tα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη στο στούντιο της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι τώρα. Ξέρεις ότι με συγκινούν τα λουλούδια. Επειδή από τότε που έγινα μάνα, παιδιά, συγκινούμαι πιο εύκολα. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν στον δρόμο, τώρα που ερχόμουν "Λέω, ήμουν νια και γέρασα δίπλα στον Ιορδάνη. Τρόπος του λέγειν. Ήμουνα κοριτσάκι, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, αλλά περνάνε ωραία τα χρόνια, άμα έχεις ωραίους ανθρώπους δίπλα σου και ωραίες παρέες και ανθρώπους που τους αγαπάς και σ' αγαπάνε. Οπότε εγώ εύχομαι όλοι να το ζήσετε αυτό, γιατί φέτος αισθάνομαι μια πληρότητα γενικώς», είπε η εορτάζουσα, η οποία κλείνει τα 43 της χρόνια και «βάζει κάτω 20άρες πολλές», όπως είπε. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε το σβήσιμο στο κεράκι της πρώτης τούρτας και μιας ακόμη που έφερε στο πλατό η Ματίνα Παγώνη. 

Η δημοσιογράφος δέχτηκε και βιντεοσκοπήμένες ευχές από την Αργυρώ Μπαρμπαρήγου και την Ελένη Φουρέιρα.

Oι βιντεοσκοπήμενες ευχές της Αργυρώς Μπαρμπαρήγου και της Ελένης Φουρέιρα για τα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη

Oι βιντεοσκοπήμενες ευχές της Αργυρώς Μπαρμπαρήγου και της Ελένης Φουρέιρα για τα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη

«Ανθή μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα εκατοστήσεις! Είσαι υπέροχη μανούλα, υπέροχη γυναίκα, υπέροχη δημοσιογράφος και γενικά να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλες εμείς οι γυναίκες που πάντα παλεύεις για μας», ήταν το μήνυμα της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

