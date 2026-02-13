Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο στούντιο - Οι ευχές από Χασαπόπουλο & Φουρέιρα

Οι εκπλήξεις στο στούντιο για τα γενέθλια της Ανθής Βούλγαρη/ Κοινωνία Ώρα Mega

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2026, η Ανθή Βούλγαρη και οι εκπλήξεις που την περίμεναν στο στούντιο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν πολλές!

Το κόκκινο χρώμα ενόψει του Αγίου Βαλεντίνου επικρατούσε στο πλατό. H δημοσιογράφος δέχτηκε τις ευχές του συνεργάτη της χαμογελαστή σε ένα εορταστικό κλίμα!

«Αύριο είναι το Αγίου Βαλεντίνου, αλλά σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για μας. Και ειλικρινά σας λέω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί το "κόκκινο ελάφι" έχει γενέθλια σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σε ευχαριστούμε για όλα. Να τα χιλιάσεις, να τα εκατοστήσεις με πάρα πολλές εκπομπές, όχι μόνο. Και του χρόνου διπλή πάλι, τριπλή», της είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι τώρα. Ξέρεις ότι με συγκινούν τα λουλούδια. Επειδή από τότε που έγινα μάνα, παιδιά, συγκινούμαι πιο εύκολα. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν στον δρόμο, τώρα που ερχόμουν "Λέω, ήμουν νια και γέρασα δίπλα στον Ιορδάνη. Τρόπος του λέγειν. Ήμουνα κοριτσάκι, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, αλλά περνάνε ωραία τα χρόνια, άμα έχεις ωραίους ανθρώπους δίπλα σου και ωραίες παρέες και ανθρώπους που τους αγαπάς και σ' αγαπάνε. Οπότε εγώ εύχομαι όλοι να το ζήσετε αυτό, γιατί φέτος αισθάνομαι μια πληρότητα γενικώς», είπε η εορτάζουσα, η οποία κλείνει τα 43 της χρόνια και «βάζει κάτω 20άρες πολλές», όπως είπε.

Στη συνέχεια, ακολούθησε το σβήσιμο στο κεράκι της πρώτης τούρτας και μιας ακόμη που έφερε στο πλατό η Ματίνα Παγώνη.

Η δημοσιογράφος δέχτηκε και βιντεοσκοπήμένες ευχές από την Αργυρώ Μπαρμπαρήγου και την Ελένη Φουρέιρα.

«Ανθή μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα εκατοστήσεις! Είσαι υπέροχη μανούλα, υπέροχη γυναίκα, υπέροχη δημοσιογράφος και γενικά να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλες εμείς οι γυναίκες που πάντα παλεύεις για μας», ήταν το μήνυμα της δημοφιλούς τραγουδίστριας.