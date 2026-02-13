Καθαρά Δευτέρα: 5+1 μέρη στην Αθήνα για να γιορτάσετε τα Κούλουμα

Κάθε χρόνο, όπως και φέτος, η Καθαρά Δευτέρα θα γιορταστεί με όλες τις τιμές και ο χαρταετός θα ανέβει για μια ακόμη φορά ψηλά στον ουρανό. Όσοι, μάλιστα, μείνετε στην Αθήνα, έχετε αρκετές επιλογές για να περάσετε όμορφα τη συγκεκριμένη μέρα.

Είναι το παραδοσιακό ραντεβού που δίνει ο Δήμος Αθηναίων με όλους κάθε Καθαρά Δευτέρα. Γονείς με τα παιδιά τους αναμένεται να πάνε και φέτος για να πετάξουν αετό απέναντι από την Ακρόπολη, να φάνε τα παραδοσιακά σακαροστιανά και να ρίξουν κι έναν χορό.

Κλασικός προορισμός και αυτός για όσους μένουν στα δυτικά προάστια. Στην τεράστια έκταση του πάρκου θα βρείτε σίγουρα κάποιο σημείο να στρώσετε για το δικό σας πικ νικ, ενώ θα μπορέσετε να πετάξετε άφοβα τον χαρταετό σας χωρίς να φοβάστε ότι θα μπλεχτεί στα καλώδια της ΔΕΗ.

Αρκετοί είναι οι Αθηναίοι που προτιμούν να περάσουν την Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο Στρατού στο Γουδή. Το πάρκο των 49 στρεμμάτων είναι ιδανικό για παιχνίδι, τρέξιμο, διασκέδαση και φυσικά πέταγμα του παραδοσιακού χαρταετού.

Άλσος «Μπαρουτάδικο», Αιγάλεω

Ο δήμος Αιγάλεω κάθε χρόνο καλεί τους κατοίκους της πόλης και των γύρω περιοχών στο περίφημο «Μπαρουτάδικο», για να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα και διοργανώνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις.

Προφήτης Ηλίας, Ηλιούπολη

Στις παρυφές του Υμηττού στην Ηλιούπολη ο δήμος καλεί κάθε χρονιά τον κόσμο να γιορτάσει τα Κούλουμα, ενώ παραδοσιακοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι ετοιμάζουν μια υπέροχη μέρα με παραδοσιακή μουσική, γλέντι και χορό.

Τέλος, στο Σούνιο, αν και λίγο μακριά, θα πετάξετε τον χαρταετό σας με την καλύτερη θέα στη θάλασσα και μετά μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα πολλά ταβερνάκια για σαρακοστιανούς μεζέδες.



