Καθαρά Δευτέρα: 5+1 μέρη στην Αθήνα για να γιορτάσετε τα Κούλουμα

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Εκατοντάδες Αθηναίοι με τις οικογένειες τους στο Λόφο Φιλοπάππου για τα κούλουμα / Βίντεο: Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται φέτος με παραδοσιακές εκδηλώσεις και χαρταετούς στην Αθήνα.
  • Λόφος του Φιλοπάππου: παραδοσιακός προορισμός για οικογένειες με φαγητό και χορό.
  • Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: ιδανικό για πικ νικ και πέταγμα χαρταετού χωρίς καλώδια.
  • Πάρκο Στρατού στο Γουδή: χώρος για παιχνίδι και διασκέδαση.
  • Άλσος «Μπαρουτάδικο» και Προφήτης Ηλίας: μουσικές εκδηλώσεις και παραδοσιακό γλέντι.

Κάθε χρόνο, όπως και φέτος, η Καθαρά Δευτέρα θα γιορταστεί με όλες τις τιμές και ο χαρταετός θα ανέβει για μια ακόμη φορά ψηλά στον ουρανό. Όσοι, μάλιστα, μείνετε στην Αθήνα, έχετε αρκετές επιλογές για να περάσετε όμορφα τη συγκεκριμένη μέρα. 

Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Λόφος του Φιλοπάππου

Είναι το παραδοσιακό ραντεβού που δίνει ο Δήμος Αθηναίων με όλους κάθε Καθαρά Δευτέρα. Γονείς με τα παιδιά τους αναμένεται να πάνε και φέτος για να πετάξουν αετό απέναντι από την Ακρόπολη, να φάνε τα παραδοσιακά σακαροστιανά και να ρίξουν κι έναν χορό. 

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Κλασικός προορισμός και αυτός για όσους μένουν στα δυτικά προάστια. Στην τεράστια έκταση του πάρκου θα βρείτε σίγουρα κάποιο σημείο να στρώσετε για το δικό σας πικ νικ, ενώ θα μπορέσετε να πετάξετε άφοβα τον χαρταετό σας χωρίς να φοβάστε ότι θα μπλεχτεί στα καλώδια της ΔΕΗ. 

Πάρκο Στρατού, Γουδή

Αρκετοί είναι οι Αθηναίοι που προτιμούν να περάσουν την Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο Στρατού στο Γουδή. Το πάρκο των 49 στρεμμάτων είναι ιδανικό για παιχνίδι, τρέξιμο, διασκέδαση και φυσικά πέταγμα του παραδοσιακού χαρταετού. 

Άλσος «Μπαρουτάδικο», Αιγάλεω

Ο δήμος Αιγάλεω κάθε χρόνο καλεί τους κατοίκους της πόλης και των γύρω περιοχών στο περίφημο «Μπαρουτάδικο», για να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα και διοργανώνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις.

6+1 μοναδικές προτάσεις για πικ-νικ στην Αθήνα!

Προφήτης Ηλίας, Ηλιούπολη

Στις παρυφές του Υμηττού στην Ηλιούπολη ο δήμος καλεί κάθε χρονιά τον κόσμο να γιορτάσει τα Κούλουμα, ενώ παραδοσιακοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι ετοιμάζουν μια υπέροχη μέρα με παραδοσιακή μουσική, γλέντι και χορό.

Σούνιο

Τέλος, στο Σούνιο, αν και λίγο μακριά, θα πετάξετε τον χαρταετό σας με την καλύτερη θέα στη θάλασσα και μετά μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα πολλά ταβερνάκια για σαρακοστιανούς μεζέδες. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
 |
ΚΟΥΛΟΥΜΑ
 |
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ
