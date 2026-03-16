Αφροδίτη Γραμμέλη: Ο λόγος που είχε λιποθυμήσει στην εκπομπή της Σκορδά

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno ήταν το πρωί της Δευτέρας η Αφροδίτη Γραμμέλη, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Μέσα σε όλα, οι άνθρωποι της εκπομπής τής είχαν ετοιμάσει και μια μεγάλη έκπληξη, καθώς έβγαλαν ξαφνικά στον αέρα τηλεφωνικά τον γιο της, Μιχάλη. Η γνωστή δημοσιογράφος δεν άντεξε και συγκινήθηκε με όλα όσα γλυκά και τρυφερά λόγια άκουσε από τον γιο της.

Λίγο αργότερα, η Φαίη Σκορδά έκανε αναφορά στο περιστατικό που είχε συμβεί στον αέρα του ΣΚΑΪ, όταν η Αφροδίτη Γραμμέλη λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αφού ήταν μέλος του πάνελ.

«Εκείνη τη μέρα που λιποθύμησες, έπαθα σοκ!», είπε η Φαίη Σκορδά.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέφερε συγκινημένη: «Βέβαια, τώρα, μετά από χρόνια, να πω ότι -εσείς το ξέρετε- είχε να κάνει με το παιδί μου. Αλλά όλα καλά!».