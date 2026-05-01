Μια ευχάριστη αστρονομική έκπληξη έχουμε αυτόν τον Μάιο, καθώς δύο πανσέληνοι θα κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στον ίδιο μήνα.

Η πρώτη εμφανίζεται απόψε 1η Μαΐου και είναι γνωστή ως «Flower Moon», δηλαδή «Φεγγάρι των Λουλουδιών».

Πρόκειται για την πανσέληνο που συνδέεται με την ανοιξιάτικη ανθοφορία, μια ονομασία που προέρχεται από παλαιότερες παραδόσεις. Θα είναι φωτεινή και πλήρης, όπως κάθε άλλη.

Η πανσέληνος της 1ης Μαΐου φθάνει στο αποκορύφωμά της στις 19:23 (ώρα Ελλάδας).

Η δεύτερη πανσέληνος, το «Blue Moon», δηλαδή στα ελληνικά «Μπλε Σελήνη», θα εμφανιστεί την 31η Μαΐου.

Τι είναι το «Blue Moon»;

Παρά την ονομασία «Blue Moon», αυτό δεν σημαίνει ότι η Σελήνη θα πάρει μπλε χρώμα ή ότι θα υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο οπτικό φαινόμενο αν και το φεγγάρι δύναται υπό κατάλληλες συνθήκες της γήινης ατμόσφαιρας να φαίνεται γαλαζωπό.

Το «Blue Moon» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τη δεύτερη πανσέληνο μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα. Αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 2 με 3 χρόνια.

Και οι δύο πανσέληνοι θα είναι εύκολα ορατές με γυμνό μάτι, ακόμη και από αστικές περιοχές. Ωστόσο, το θέαμα αναμένεται να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό πάνω από αξιοθέατα όπως ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο ή η Ακρόπολη.