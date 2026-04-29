Γιατρός Κατέρρευσε Μετά Από Εφημερία – Τι Λέει Ο Γεωργιάδης

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που ανέβασε στα social ειδικευόμενη παιδίατρος στη Σάμο, στο οποίο με λυγμούς περιγράφει την πίεση που βιώνουν οι γιατροί από τις συνεχείς εφημερίες.

Στο βίντεο, η νεαρή γιατρός, με κλάματα, ανέφερε ότι είναι σε εφημερία πέντε ημέρες, χωρίς να έχει χρόνο για τη στοιχειώδη ξεκούραση.

«Είναι Σάββατο, εφημερεύω από την Τρίτη. Δεν ξέρω πού αλλού συμβαίνει αυτό εκτός από την Ελλάδα. Έφυγα το πρωί από το νοσοκομείο, 8 η ώρα τρέχω να πάω στο δωμάτιο που είναι 15 λεπτά μακριά για να φάω, να κάνω μπάνιο και να αλλάξω ρούχα. Δεν πρόλαβα, με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθε ένα παιδάκι. Τι να πω, δεν μπορώ να έρθω; Όταν μετακινούν τους γιατρούς, επειδή έχουν ελλείψεις τα υπόλοιπα νοσοκομεία, τους βάζουν και εφημερεύουν κάθε μέρα», ανέφερε μεταξύ άλλων η γιατρός.

«Δε θα επιτρέψω παιχνίδια με το ΕΣΥ», απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης

To βίντεο της γιατρού έφερε την αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε την καταγγελία της «παιχνίδι με το ΕΣΥ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ:

«Ως προς το βίντεο με την ειδικευόμενη ιατρό που προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στα social media.

Πρόκειται για αγροτική ιατρό η οποία βάσει ενός νόμου αποφάσισε να κάνει την υπηρεσία υπαίθρου της στην Αττική. Ο Νόμος όμως αυτός, ως αντιστάθμισμα για την εύνοια να μην μετακινείσαι στην επαρχία, σε υποχρεώνει να μετακινείσαι με εντολή της ΥΠΕ σε Νοσοκομείο της επαρχίας εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προέκυψε λοιπόν τέτοια ανάγκη και με απόφαση της 2ας ΥΠΕ μετακινήθηκε για 5 ημέρες στη νήσο Σάμο, όπου και φιλοξενήθηκε δωρεάν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα, το οποίο έχουμε κατασκευάσει για αυτές τις περιπτώσεις.

Κατά την παραμονή της εκεί είδε συνολικά 19 παιδιά και έκανε 4 εισαγωγές. Όλα προγραμματισμένα και κανένα έκτακτο περιστατικό.

Δε διαπιστώθηκε καμία υπερεργασία της και καμία υπερεφημέρευση της, επίσης δεν κατήγγειλε κανένα παράπονο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο κ. Διοικητής δήλωσε έκπληκτος από την ανάρτησή της αυτή. Για τις έκτακτες της αυτές υπηρεσίες πληρώθηκε κανονικά όπως προβλέπεται. Μετά την πρωινή μου ανακοίνωση κατέβασε τελικά την ανάρτησή της.

Θέλω να πω για άλλη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 29, 2026