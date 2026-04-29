Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την είδηση ότι νεαρός φοιτητής βρίσκεται στην άκρη μπαλκονιού τρίτου ορόφου, απειλώντας να δώσει τέλος στη ζωή του.

Συγκεκριμένα στην οδό Κασσάνδρου, νεαρός φοιτητής πετά αντικείμενα στον δρόμο από το μπαλκόνι όπου βρίσκεται και ζητά να δει ψυχολόγο. Φίλοι και γνωστοί του έχουν φτάσει στο σημείο, προσπαθώντας να του μιλήσουν για να τον ηρεμήσουν. Ο νεαρός νωρίτερα κάλεσε τους συμφοιτητές του να προσευχηθούν μαζί του με το «Πάτερ ημών», σύμφωνα με το rthess.gr.

Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο σημείο η αστυνομία αλλά και η πυροσβεστική. Ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρύνουν όσα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα στο σημείο, ώστε να είναι εύκολο να απλώσουν το δίχτυ.

Ο διαπραγματευτής του ζητάει να ανέβει πάνω, όμως ο φοιτητής αρνείται. Την ίδια αρνητική απάντηση δίνει και σε συγγενείς του που καλέσαν στο τηλέφωνο του διαπραγματευτή για να μιλήσουν μαζί του.

Ο φοιτητής ζητάει στο όνομα του Ιησού να έρθει κάποιος που θέλει να μιλήσουν.

Κλειστή και η Ολυμπιάδος, στο ύψος της Θεοτοκοπούλου.