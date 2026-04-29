Ολυμπιακός: Άνετη πρόκριση επί της Μονακό, με σκορ 91- 70

H επόμενη αναμέτρησή τους για τα playoffs της Euroleague την Πέμπτη 30/4

29.04.26 , 16:12 Αθωώθηκε Αλλά Θα Δικαστεί Ξανά Η Πρώην Σύζυγος Του Αστυνομικού Της Βουλής
29.04.26 , 16:07 Ολυμπιακός: Άνετη πρόκριση επί της Μονακό, με σκορ 91- 70
29.04.26 , 16:05 Επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο - Άνδρας μαχαίρωσε δύο άτομα
29.04.26 , 15:57 MasterChef: Οι μπριγάδες δημιουργούν street food με ψάρια και θαλασσινά
29.04.26 , 15:51 Eurovision 2026: Το Star.gr στο «Ferto Kick-off Party» με τον Akyla!
29.04.26 , 15:41 Φτιάξτε καραμελωμένες φτερούγες κοτόπουλο με noodles
29.04.26 , 15:36 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογικό αποξηραμένο βότανο λόγω σαλμονέλας
29.04.26 , 15:28 Πρέλεβιτς: «Με τον Νικήτα δεν τσακωνόμαστε- Χάρηκε που περιμένουμε κορίτσι»
29.04.26 , 15:05 Τι σημαίνει τελικά μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις;
29.04.26 , 14:49 Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή διώκεται ο 89χρονος
29.04.26 , 14:48 Βοιωτία: Οργή για τον θάνατο του 17χρονου Χρήστου – Ξεκίνησε η δίκη
29.04.26 , 14:45 Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από μπαλκόνι 3ου ορόφου
29.04.26 , 14:24 Συγκλονίζει η Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον 8ο - Ζούμε από θαύμα και οι δύο»
29.04.26 , 14:19 ΜΕΤΑ: Πρόστιμα αν τα παιδιά κάτω των 13 χρησιμοποιούν Facebook & Instagram
29.04.26 , 13:32 Άση Μπήλιου: Tα θετικά & τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Ερμή στον Ταύρο
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!
Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από μπαλκόνι 3ου ορόφου
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Περισσότερα

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ
Ολυμπιακός: Στιγμιότυπα από την αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα playoffs της Euroleague/ Εurokinissi Γιώργος Ματθαίος, Lato Klodian
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στο 1-0 απέναντι στη Μονακό, επικρατώντας στην έδρα του με σκορ 91-70, στα playoffs της Euroleague.

Ολυμπιακός: Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα playoffs της Euroleague/ Εurokinissi

Ολυμπιακός: Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα playoffs της Euroleague/ Εurokinissi

Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πριν το τζαμπολ, πήρε το βραβείο του MVP της σεζόν, σημείωσε 20πόντους με 3/6 τρίποντα, έχοντας τέσσερα ράμματα στη μύτη, αφού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο δεχόμενος χτύπημα από το χέρι του Άλφα Ντιαλό.

Με MVP Βεζένκοφ ξεκινάει τη μάχη για το Final 4, ο Ολυμπιακός

Ο Ντόντα Χολ που έπαιξε απίστευτη άμυνα έκανε δύο καρφώματα για high light (4π. 5ρ., 3 κοψίματα) και ο Κόρεϊ Τζόσεφ έκλεβε τις εντυπώσεις (13π. με 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο). 

Ολυμπιακός: Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα playoffs της Euroleague/ Εurokinissi

Ολυμπιακός: Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα playoffs της Euroleague/ Εurokinissi

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε και ο Φουρνιέ (2/7 τρίποντα), αλλά και 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ, είχε και 4 ριμπάουντ, 3 πόντους, ενώ 7 πόντους σημείωσε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί ν’ άργησε να πάρει μπροστά στον πρώτο προημιτελικό (είχε 1/5 τρίποντα), αλλά πέτυχε 11 πόντους, κι ενώ έπαιζε με τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Από τη Μονακό, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους (1/3 τρίποντα) και 7 ασίστ. 

Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι την Πέμπτη 30/4, με απώτερο στόχο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, την 5η διαδοχική πρόκρισή της σε Final Four.

