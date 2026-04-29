Ολυμπιακός: Άνετη πρόκριση επί της Μονακό, με σκορ 91- 70

Ολυμπιακός: Στιγμιότυπα από την αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα playoffs της Euroleague

Ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στο 1-0 απέναντι στη Μονακό, επικρατώντας στην έδρα του με σκορ 91-70, στα playoffs της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πριν το τζαμπολ, πήρε το βραβείο του MVP της σεζόν, σημείωσε 20πόντους με 3/6 τρίποντα, έχοντας τέσσερα ράμματα στη μύτη, αφού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο δεχόμενος χτύπημα από το χέρι του Άλφα Ντιαλό.

Ο Ντόντα Χολ που έπαιξε απίστευτη άμυνα έκανε δύο καρφώματα για high light (4π. 5ρ., 3 κοψίματα) και ο Κόρεϊ Τζόσεφ έκλεβε τις εντυπώσεις (13π. με 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο).

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε και ο Φουρνιέ (2/7 τρίποντα), αλλά και 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ, είχε και 4 ριμπάουντ, 3 πόντους, ενώ 7 πόντους σημείωσε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί ν’ άργησε να πάρει μπροστά στον πρώτο προημιτελικό (είχε 1/5 τρίποντα), αλλά πέτυχε 11 πόντους, κι ενώ έπαιζε με τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Από τη Μονακό, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους (1/3 τρίποντα) και 7 ασίστ.

Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι την Πέμπτη 30/4, με απώτερο στόχο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, την 5η διαδοχική πρόκρισή της σε Final Four.