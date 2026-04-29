VW ID. Polo: Παγκόσμια πρεμιέρα για το ηλεκτρικό μοντέλο

Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της. Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το Polo περνά τώρα σε ένα νέο κεφάλαιο: πλήρως επανασχεδιασμένο, ηλεκτρικό και απόλυτα προσανατολισμένο στο μέλλον. Αναπτυγμένο στο Wolfsburg, το ID. Polo συνδυάζει καθαρή σχεδίαση, γενναιόδωρους χώρους και υψηλή ποιότητα, με ελκυστική τιμή εισόδου από 24.995 ευρώ στη Γερμανία.

Feel good: οικείο, ποιοτικό και λειτουργικό εσωτερικό

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το νέο cockpit. Το Digital Cockpit των 10 ιντσών, με διαγώνιο 26,0 εκ., βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Η οθόνη αφής του νέου συστήματος infotainment Innovision, με διαγώνιο 32,77 εκ., δηλαδή 13 ίντσες, είναι τοποθετημένη κεντρικά στο ταμπλό και είναι εύκολα προσβάσιμη τόσο από τον οδηγό όσο και από τον συνοδηγό. Η μεγάλη οθόνη, με ευκρινή γραφικά και άμεση απόκριση, ενισχύει τον ψηφιακό και ποιοτικό χαρακτήρα της καμπίνας.

Η συνολική ποιοτική αίσθηση συμπληρώνεται από καθαρά σχεδιασμένα και εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια, σύγχρονες ενδείξεις και γραφικά, καθώς και καινοτόμες λειτουργίες όπως το «retro display». Η συγκεκριμένη λειτουργία προσθέτει μια νότα νοσταλγίας στα ψηφιακά όργανα, με look & feel εμπνευσμένο από το facelift του Golf I.

Συστήματα υποβοήθησης: Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών

Χάρη στην πλατφόρμα MEB+ και το νέο λογισμικό, το ID. Polo διαθέτει στάνταρ ένα ευρύ πακέτο σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης. Προαιρετικά, η νέα γενιά του Travel Assist υποστηρίζει υποβοηθούμενη διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση, ενώ μπορεί επίσης να αντιδρά σε φωτεινούς σηματοδότες⁵. Πρόκειται για τεχνολογία που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία.Η λειτουργία one-pedal driving είναι επίσης στάνταρ, επιτρέποντας την επιβράδυνση του οχήματος μέσω της ρύθμισης του πεντάλ του γκαζιού.

Αυτονομία έως 454 χλμ. και στάνταρ ταχεία φόρτιση DC

Το ID. Polo θα διατίθεται με νέο, αποδοτικό σύστημα κίνησης στους εμπρός τροχούς και σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW², 99 kW² και 155 kW¹. Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται στάνταρ με νέα μπαταρία υψηλής τάσης LFP, λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού, καθαρής χωρητικότητας 37 kWh. Η συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC και προσφέρει αυτονομία έως 329 χλμ..Η έκδοση των 155 kW χρησιμοποιεί μπαταρία NMC, νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 454 χλμ. και μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε σταθμούς φόρτισης DC.

Compact διαστάσεις, ευρυχωρία και καθημερινή πρακτικότητα

Το νέο ID. Polo έχει μήκος 4.053 χλστ., πλάτος 1.816 χλστ. και ύψος 1.530 χλστ., με μεταξόνιο 2.600 χλστ. Σε σύγκριση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αξιοποιεί σημαντικά καλύτερα τους διαθέσιμους χώρους χάρη στην πλατφόρμα MEB+. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25%, από 351 σε 441 λίτρα. Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα φόρτωσης φτάνει τα 1.240 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο συμβατικό Polo. Αυτή η επιπλέον πρακτικότητα κάνει το πενταθέσιο ID. Polo πιο ολοκληρωμένο από κάθε προκάτοχό του. Δεν περιορίζεται στην αστική χρήση, αλλά ανταποκρίνεται με άνεση στις καθημερινές ανάγκες, στις μετακινήσεις με φίλους και στις οικογενειακές διαδρομές.



Power to go: vehicle-to-load στον στάνταρ εξοπλισμό

Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα της Volkswagen, το ID. Polo μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW. Έτσι, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε κινητή πηγή ενέργειας, για παράδειγμα για ηλεκτρικά ποδήλατα ή εξοπλισμό outdoor. Η τροφοδοσία είναι δυνατή μέσω πρίζας 230 V στο εσωτερικό και, με ξεχωριστό αντάπτορα, μέσω της σύνδεσης mode 3 της θύρας φόρτισης.

Το ID. Polo διαθέσιμο για παραγγελία στη Γερμανία

Το ID. Polo θα διατίθεται στις τρεις εκδόσεις εξοπλισμού Trend, Life και Style.Στη Γερμανία, οι προπωλήσεις του νέου ID. Polo ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη. Στο λανσάρισμα, το αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με μία έκδοση κινητήρα. Οι τιμές ξεκινούν από 33.795 ευρώ για το ID. Polo Life με 155 kW, δηλαδή 211 PS, και μπαταρία 52 kWh. Η βασική έκδοση, με τιμή 24.995 ευρώ, καθώς και οι υπόλοιπες εκδόσεις κινητήρα και εξοπλισμού θα ακολουθήσουν το καλοκαίρι.