Cat Festival 2026: Γάτες βρήκαν το «παντοτινό τους σπίτι»

Ένα ανεπανάληπτο γατο-πανδαιμόνιο κατέκλυσε το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου, κάνοντας το Cat Festival το απόλυτο talk of the town. Περισσότεροι από 9.000 επισκέπτες κάθε ηλικίας πλημμύρισαν το χώρο από νωρίς το πρωί, δίνοντας τον παλμό σε μια διοργάνωση που δεν σταμάτησε λεπτό να σφύζει από ζωή. Για δύο ημέρες, το Αμαξοστάσιο μεταμορφώθηκε στην πιο ζωντανή «γατογειτονιά» της πόλης, προσελκύοντας μάλιστα το έντονο ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών από το εξωτερικό, οι οποίοι βρέθηκαν στο Αμαξοστάσιο για να γνωρίσουν από κοντά την ελληνική γατοκοινότητα και να ενημερωθούν για τις διαδικασίες υιοθεσίας. Κι όσοι δεν καταφέρατε να είστε εκεί, χάσατε μια γιορτή όπου η περιέργεια δεν ήταν απλώς ένα ένστικτο, αλλά η αφορμή για να γιορτάσουμε τη γάτα σε όλο της το μεγαλείο.

Μια γιορτή γεμάτη χνούδι, δράση και αγαπημένα πρόσωπα

Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Αμαξοστάσιο γέμισε με ανθρώπους κάθε ηλικίας που ήρθαν να γνωρίσουν καλύτερα τον ξεχωριστό κόσμο της γάτας. Είδαμε μικρούς και μεγάλους να ακονίζουν το μυαλό τους στο Cat Trivia και να δοκιμάζουν τις αντοχές τους στη Cat Yoga, προσπαθώντας να φτάσουν την απίστευτη ευλυγισία που μόνο μια γάτα διαθέτει.



Παράλληλα, στη Μεγάλη Σκηνή, η συγκίνηση και το χιούμορ εναλλάσσονταν μέσα από το project “7 Minutes for Cats”. Το Σάββατο, η Δήμητρα Κοντογεώργου (Kira), η Ξένη Κωνσταντίνου, η Κατερίνα Καλονόμου, η Νατάσα Εξηνταβελόνη, η Μαρίλια Μητρούση και η Τζωρτζίνα Λιώση άνοιξαν τις καρδιές τους και μοιράστηκαν προσωπικές στιγμές με τις γάτες τους. Την Κυριακή, η σκηνή γέμισε και πάλι με αγαπημένα πρόσωπα, καθώς η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Κοψιδάς, ο Χάρης Γρηγορόπουλος, η Αντιγόνη & η Χρύσα Θεοδώρου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Μπέσυ Αργυράκη, η Κατερίνα Ζαρίφη και η Κατερίνα Τσάβαλου, έγιναν η φωνή των τετράποδων συντρόφων τους.

Μέσα από τις αφηγήσεις τους, μας θύμισαν ότι μια γάτα δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά το πλάσμα που μας διδάσκει την υπομονή και την ενσυναίσθηση, φέρνοντας την απόλυτη ισορροπία στην καθημερινότητά μας. Ήταν μια κατάθεση ψυχής για το πώς ένα «γουργουρητό» μπορεί να γίνει το πιο ισχυρό στήριγμα, μεταμορφώνοντας τη ζωή μας με τον πιο αναπάντεχο και όμορφο τρόπο.

Η μουσική ενέργεια του διημέρου ήταν καταιγιστική. Το Σάββατο, το κέφι ανέβηκε κατακόρυφα με το δυνατό DJ set του JAY JAY, ενώ το live των KINTERIA έδωσε το ιδανικό φινάλε σε μια μέρα που δεν ήθελες να τελειώσει. Την Κυριακή, η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε όταν ο χώρος μετατράπηκε σε ένα μεγάλο dance floor υπό τους ήχους του Tsitsos the Cat στα decks και τη μοναδική φωνή της Σοφίας Κουρτίδου. Η ξεσηκωτική τους διάθεση και τα τραγούδια παρέσυραν ακόμη και τους πιο διστακτικούς να κουνηθούν στο ρυθμό, μετατρέποντας το φεστιβάλ σε ένα μεγάλο πάρτι.

Πίσω από τα παιχνίδια: Η ουσία της ευθύνης

Όμως, το Cat Festival δεν ήταν μόνο μουσική και δημιουργικά εργαστήρια. Ήταν ένα βιωματικό σχολείο για κάθε γατογονέα, όπου η γνώση έγινε το εργαλείο για μια όμορφη κοινή ζωή. Στη Σκηνή Ομιλιών, οι ειδικοί μας εξήγησαν πώς να «διαβάζουμε» τη σιωπηλή γλώσσα των γατών, συζητήσαμε για τη σημασία της στείρωσης και της σωστής διατροφής, και μάθαμε πώς να διαχειριζόμαστε την υγεία τους με σεβασμό και υπευθυνότητα. Η παρουσία της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα από την HandsUp έκανε το μήνυμα της φροντίδας προσβάσιμο σε όλους, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι μια παγκόσμια γλώσσα.

Η στιγμή που άλλαξε ζωές: Η Ημέρα Υιοθεσίας

Η καρδιά του φεστιβάλ χτυπούσε δυνατά στο περίπτερο της Ημέρας Υιοθεσίας, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Pet City. Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς δεκάδες αδέσποτες γατούλες βρήκαν ήδη τη δική τους "παντοτινή αγκαλιά", ενώ κατατέθηκαν πολλές δηλώσεις ενδιαφέροντος, προετοιμάζοντας το έδαφος για ακόμα περισσότερες υιοθεσίες τις επόμενες ημέρες.

Ήταν συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους κάθε ηλικίας να γίνονται και πάλι παιδιά, να κάθονται στο πάτωμα για να γνωριστούν μαζί τους και να περιμένουν με ανυπομονησία εκείνο το πρώτο άγγιγμα από μια μικρή πατούσα πάνω στο χέρι τους ή το πρώτο δειλό γουργουρητό που θα τους έλεγε: «Εσένα διάλεξα».

Κάθε υπογραφή στην πράξη υιοθεσίας δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια σιωπηλή υπόσχεση φροντίδας και το πρώτο κεφάλαιο μιας ζωής γεμάτης τρυφερότητα. Ήταν έκδηλη η συγκίνηση στα πρόσωπα των νέων "γατογονέων", που έφευγαν κρατώντας σφιχτά το νέο μέλος της οικογένειάς τους, νιώθοντας ήδη τη χαρά μιας συντροφιάς που θα τους άλλαζε την καθημερινότητα.

Κάπως έτσι ξεκίνησε για πολλούς μια υπέροχη ιστορία φιλίας που θα γράφεται κάθε μέρα με παιχνίδια στο σαλόνι, ήρεμα απογεύματα και την ανεκτίμητη ζεστασιά μιας μουσούδας που πλέον θα τους περιμένει στην πόρτα. Ήταν, χωρίς αμφιβολία, η πιο όμορφη νίκη της αγάπης, μια στιγμή που μας υπενθύμισε πως η ζωή είναι πάντα ομορφότερη όταν τη μοιράζεσαι.



