Επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο - Άνδρας μαχαίρωσε δύο άτομα

Η αστυνομία χρησιμοποίησε taser για να σταματήσει τον δράστη

29.04.26 , 16:42 VW ID. Polo: Παγκόσμια πρεμιέρα για το ηλεκτρικό μοντέλο
29.04.26 , 16:31 Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ
29.04.26 , 16:12 Αθωώθηκε Αλλά Θα Δικαστεί Ξανά Η Πρώην Σύζυγος Του Αστυνομικού Της Βουλής
29.04.26 , 16:07 Ολυμπιακός: Άνετη πρόκριση επί της Μονακό, με σκορ 91- 70
29.04.26 , 16:05 Επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο - Άνδρας μαχαίρωσε δύο άτομα
29.04.26 , 15:57 MasterChef: Οι μπριγάδες δημιουργούν street food με ψάρια και θαλασσινά
29.04.26 , 15:51 Eurovision 2026: Το Star.gr στο «Ferto Kick-off Party» με τον Akyla!
29.04.26 , 15:41 Φτιάξτε καραμελωμένες φτερούγες κοτόπουλο με noodles
29.04.26 , 15:36 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογικό αποξηραμένο βότανο λόγω σαλμονέλας
29.04.26 , 15:28 Πρέλεβιτς: «Με τον Νικήτα δεν τσακωνόμαστε- Χάρηκε που περιμένουμε κορίτσι»
29.04.26 , 15:05 Τι σημαίνει τελικά μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις;
29.04.26 , 14:49 Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή διώκεται ο 89χρονος
29.04.26 , 14:48 Βοιωτία: Οργή για τον θάνατο του 17χρονου Χρήστου – Ξεκίνησε η δίκη
29.04.26 , 14:45 Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από μπαλκόνι 3ου ορόφου
29.04.26 , 14:24 Συγκλονίζει η Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον 8ο - Ζούμε από θαύμα και οι δύο»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από μπαλκόνι 3ου ορόφου
Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Το ρεπορτάζ της Μαρίας Δεναξά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε εβραϊκή συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο, μαχαιρώνοντας δύο άτομα.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος προσπάθησε να μαχαιρώσει Εβραίους στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν.
  • Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό».
  • Τα θύματα δέχονται ιατρική βοήθεια, ενώ η αστυνομία ερευνά πιθανές ιρανικές συνδέσεις με επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας.
  • Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν συλληφθεί πρόσφατα για επιθέσεις σε εβραϊκά σημεία.

Πανικό σκόρπισε ένας άντρας που επιτέθηκε με μαχαίρι σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που μαχαίρωσε δύο άτομα σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η εβραϊκή οργάνωση Shomrim δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ο άνδρας εθεάθη να τρέχει κρατώντας ένα μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν και προσπάθησε να μαχαιρώσει Εβραίους, πριν κάποια από τα μέλη της τον θέσουν υπό κράτηση.

 

 

 

Η αστυνομία χρησιμοποίησε taser για να τον σταματήσει. 

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το περιστατικό είναι «βαθιά ανησυχητικό». 

 

 

Εικόνες από το σημείο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να στέκονται επάνω από έναν άνθρωπο που φάνηκε να είναι ένα από τα θύματα και που ήταν ξαπλωμένο στον δρόμο.

Η οργάνωση Shomrim δήλωσε ότι τα δύο θύματα της επίθεσης δέχονται ιατρική βοήθεια. 

 

 

Κατά τον περασμένο μήνα, η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε περισσότερους από 20 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για επιθέσεις σε σημεία που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών ασθενοφόρων και απόπειρας εμπρησμού σε συναγωγές. 

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά πιθανούς ιρανικούς δεσμούς με κάποια από τα περιστατικά και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποιες από αυτές τις επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 

