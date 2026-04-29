Το ρεπορτάζ της Μαρίας Δεναξά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Πανικό σκόρπισε ένας άντρας που επιτέθηκε με μαχαίρι σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που μαχαίρωσε δύο άτομα σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η εβραϊκή οργάνωση Shomrim δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ο άνδρας εθεάθη να τρέχει κρατώντας ένα μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν και προσπάθησε να μαχαιρώσει Εβραίους, πριν κάποια από τα μέλη της τον θέσουν υπό κράτηση.

WATCH: New video shows man stabbing one victim in Golders Green, London; 2 stabbed, one in life-threatening condition. pic.twitter.com/Q71WjMKhfU — Resist Wire (@ResistWire) April 29, 2026

Η αστυνομία χρησιμοποίησε taser για να τον σταματήσει.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το περιστατικό είναι «βαθιά ανησυχητικό».

LONDON TERROR ATTACK 🔴🔴



What we know so far:



• Stabbing attack today in Golders Green, an area with a large Jewish community.



• Suspect described as an Islamic male armed with a kitchen knife.



• Terrorist ran along Golders Green Road targeting Jewish pedestrians.… pic.twitter.com/9IrSpHjtnq — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Εικόνες από το σημείο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να στέκονται επάνω από έναν άνθρωπο που φάνηκε να είναι ένα από τα θύματα και που ήταν ξαπλωμένο στον δρόμο.

Η οργάνωση Shomrim δήλωσε ότι τα δύο θύματα της επίθεσης δέχονται ιατρική βοήθεια.

🚨BREAKING: Another possible Islamic terror attack in Golders Green, London as two "visibly Jewish" men are stabbed by a knifeman. pic.twitter.com/C3pQl9Yixv — The Mercian (@TheMercianNews) April 29, 2026

Κατά τον περασμένο μήνα, η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε περισσότερους από 20 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για επιθέσεις σε σημεία που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών ασθενοφόρων και απόπειρας εμπρησμού σε συναγωγές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά πιθανούς ιρανικούς δεσμούς με κάποια από τα περιστατικά και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποιες από αυτές τις επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

