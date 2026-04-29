Βοιωτία: Οργή για τον θάνατο του 17χρονου Χρήστου – Ξεκίνησε η δίκη

«Ο αστυνομικός τον πυροβόλησε εν ψυχρώ», λέει η οικογένειά του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίκη για τον θάνατο του 17χρονου Χρήστου στη Βοιωτία, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικό το 2023 κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
  • Ο Χρήστος, χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα αστυνομικού και ακολούθησε καταδίωξη 20 λεπτών.
  • Ο αστυνομικός υποστηρίζει ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε διαμπερές τραύμα.
  • Η μητέρα του Χρήστου ζητά ισόβια κάθειρξη για τον αστυνομικό, χαρακτηρίζοντας τον γιο της τίμιο και εργατικό.
  • Η δίκη αναβλήθηκε αορίστως, με την οικογένεια να επιθυμεί δικαίωση.

Στις δικαστικές αίθουσες αναβιώνει η υπόθεση του θανάτου του 17χρονου Χρήστου που έπεσε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού το 2023 στο χωριό Λεοντάρι Βοιωτίας, μετά από καταδίωξη τουλάχιστον 20 λεπτών.

Το θύμα ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τρεις ανήλικοι. Αστυνομικός του έκανε σήμα να σταματήσει, ενώ κινείτο επί της επαρχιακής οδού Λιβαδειάς - Θήβας στον Αλίαρτο. Ο 17χρονος, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, φέρεται να αγνόησε το σήμα και ανέπτυξε ταχύτητα. 

Έγινε καταδίωξη μέχρι που το αμάξι του 17χρονου ακινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση του με σταθμευμένο όχημα. 

Ο αστυνομικός φέρεται να υποστήριξε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε. Στο δικαστήριο είπε ότι είναι οικογενειάρχης και ότι ποτέ δε θα πυροβολούσε κάποιον άνθρωπο εν ψυχρώ. 

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο αριστερό χέρι και στο λαιμό. 

Η δίκη αναβλήθηκε αορίστως.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Γιάννης Μπαρκαγιάννης, ο Χρήστος ήταν ένα παιδί που είχε χάσει τον πατέρα του και φρόντιζε την οικογένειά του. 

«Είχε χάσει τον πατέρα του πριν δύο χρόνια,  λειτουργούσε ως αδερφός και ως γιος, ως προστάτης της οικογενείας. Στη μητέρα του εργαζόταν και παράλληλα πήγαινε σχολείο νυχτερινό», είπε και συνέχισε: 

«Ήταν εκεί δίπλα σε όλους. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ένας αγωνιστής της ζωής, ο οποίος σε καμία περίπτωση δε θα έκανε σε κανέναν κάτι κακό και παρόλα αυτά έχασε με αυτόν τον άδοξο τρόπο τη ζωή του».

Καταρρακωμένη η μητέρα του Χρήστου μίλησε στην εκπομπή, επαναλαμβάνοντας πως ο αστυνομικός δολοφόνησε εν ψυχρώ το παιδί της. 

«Ο Χρήστος δούλευε και ήταν τίμιο παιδί. Ήταν το τελευταίο δικό μου. Έφερνε πράγματα στο σπίτι, ψώνιζε. Όλα τα καλά τα είχε το παιδί μου. Το αυτοκίνητο τα ήθελε για να πηγαίνει στη δουλειά του και για να ψωνίζει. Μετά τη δουλειά του πήγαινε στο σχολείο του για να γίνει ηλεκτρολόγος», είπε και πρόσθεσε:

«Ήτανε φιλότιμο, τίμιο, καλό παιδί, δουλευταράς. Δεν μας έλειπε τίποτα. Η δικαίωση για εμένα θα είναι να μπει ο αστυνομικός φυλακή για πάντα ισόβια. Θέλω τα ισόβια. Ισόβια κάθειρξη. Τίποτα άλλο».

Ο αδελφός του 17χρονου, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο το μοιραίο βράδυ περιέγραψε τι συνέβη και κατέληξε ο Χρήστος νεκρός.

«Μόλις μπήκαμε στο Λεοντάρι τρακάραμε σε ένα αυτοκίνητο κι εγκλωβιστήκαμε. Δε μας είπε τίποτα, δεν ακούσαμε ότι ήταν αστυνομικός ή να μας πει να ανοίξουμε τις πόρτες και να βγούμε με τα χέρια ψηλά. Ακούσαμε το όπλο στο τζάμι, άνοιξε την πόρτα, κλώτσησε τον Χρήστο και μετά από επτά δευτερόλεπτα πυροβόλησε», είπε. 

Όταν είδαν ότι το παιδί ψυχορραγούσε, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε. Όπως είπε κι εκείνος αυτό που θέλει είναι δικαίωση για τον αδελφό του, που μπορεί να έρθει μόνο αν ο αστυνομικός καταδικαστεί σε ισόβια. 

