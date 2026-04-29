Ο Γιώργος Ρήγας πρότεινε στους τηλεθεατές του Breakfast@Star μια νόστιμη και εύκολη συνταγή που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Ο γνωστός chef έφτιαξε καραμελωμένες φτερούγες κοτόπουλου, τις οποίες απογείωσε με noodles.
Δείτε αναλυτικά τα βήματα και τα υλικά που θα χρειαστείτε για να μεγαλουργήσετε στην κουζίνα.
Φτιάξτε χειροποίητα ζυμαρικά καπελέτι με γέμιση σπανακόπιτας
Για τις φτερούγες
• 700 γρ. φτερούγες κοτόπουλο
• 2 κ.σ. σόγια σως
• 2 κ.σ. sweet chili sauce
• 1 κ.σ. μέλι
• 1 κ.σ. κέτσαπ
• 1 κ.σ. ξύδι
• 1 κ.γ. πάπρικα
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κ.σ. λάδι
• Πιπέρι
Για τα noodles
• 200–250 γρ. noodles
• 1 καρότο
• 1 πιπεριά
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 2 κ.σ. σόγια σως
• 1 κ.σ. sweet chili sauce
• 1 κ.σ. σησαμέλαιο ή ελαιόλαδο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Φτερούγες (μαρινάδα & ψήσιμο)
1. Σε μπολ ανακατεύεις: • σόγια • sweet chili • μέλι • κέτσαπ • ξύδι • σκόρδο • πάπρικα, πιπέρι, λάδι
2. Βάζεις τις φτερούγες και τις αφήνεις τουλάχιστον 30 λεπτά (ιδανικά 1 ώρα)
3. Ψήσιμο: • Σε φούρνο στους 200°C για 35–40 λεπτά • Στη μέση, τις γυρνάς και τις αλείφεις με τη μαρινάδα Θες να βγουν κολλώδεις και καραμελωμένες
Noodles
1. Βράζεις τα noodles σύμφωνα με τη συσκευασία και τα στραγγίζεις.
2. Σε τηγάνι: • Σοτάρεις καρότο + πιπεριά σε δυνατή φωτιά • Προσθέτεις τα noodles • Ρίχνεις σόγια + sweet chili + λάδι • Ανακατεύεις καλά 3. Στο τέλος βάζεις φρέσκο κρεμμυδάκι ⸻
ΣΤΗΣΙΜΟ
• Βάζεις noodles βάση • Από πάνω φτερούγες • Ρίχνεις λίγη extra σάλτσα από το ταψί • Λίγο φρέσκο κρεμμύδι για φρεσκάδα