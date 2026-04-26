3+1 συνταγές για εύκολες, νόστιμες κρέπες με τέλεια ζύμη

Κρέπες, για κάθε μέρα, με ό,τι υλικό προτιμάτε. Η ιδανική λύση

Με τυριά και αλλαντικά ή λαχανικά, με πραλίνα, μπισκότο και μπανάνα, για πρωινό, για μεσημεριανό, για βραδινό, street food, πρώτο πιάτο ή ακόμη και για μπουφέ, οι κρέπες είναι ένα μαγειρικό πασπαρτού φτιαγμένο με αλεύρι, γάλα και αυγό.

Τι θα λέγατε να δούμε 3+1 συνταγές για το αγαπημένο μας snack, όπως μας τις παρουσίασαν παλιοί, αλλά και νέοι συνεργάτες του Star

ΚΡΕΠΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ

Ο Γιώργος Ρήγας, σε ένα ακόμα συναρπαστικό γευστικό αποτέλεσμα

Υλικά

Για τη γέμιση

• 500–600 γρ κοτόπουλο

• 1 κρεμμύδι

• 1–2 πιπεριές

• 200–250 γρ μανιτάρια

• 2–3 κ.σ. sweet chili sauce

• 200 γρ κρέμα τυρί

• 100–150 ml κρέμα γάλακτος

• 2–3 κ.σ. μαϊντανός

• Αλάτι, πιπέρι

• Ελαιόλαδο



Τυριά από πάνω

• Cheddar τριμμένο

• Μίξ τυριών (mozzarella, gouda κλπ)



Για τις κρέπες

• 125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 2 αυγά

• 300 ml γάλα

• 20 γρ. λιωμένο βούτυρο

• 1 πρέζα αλάτι



Εκτέλεση

1. Χτύπα τα αυγά σε μπολ.

2. Πρόσθεσε το γάλα και ανακάτεψε.

3. Ρίξε το αλεύρι, το αλάτι (και τη ζάχαρη αν κάνεις γλυκές).

4. Ανακάτεψε καλά μέχρι να γίνει λείο χωρίς σβόλους.

5. Πρόσθεσε το λιωμένο βούτυρο και ανακάτεψε.

6. Άφησε το μείγμα να ξεκουραστεί 10–15 λεπτά (σημαντικό ).

Εκτέλεση

Γέμιση

1. Σε τηγάνι βάζεις λίγο ελαιόλαδο και σοτάρεις το κοτόπουλο μέχρι να πάρει χρώμα.

2. Προσθέτεις κρεμμύδι, πιπεριές, μανιτάρια και σοτάρεις μέχρι να μαλακώσουν.

3. Αλατοπιπερώνεις.

4. Ρίχνεις το sweet chili και ανακατεύεις.

5. Χαμηλώνεις φωτιά και προσθέτεις: • κρέμα τυρί • (και κρέμα γάλακτος αν βάλεις)

6. Ανακατεύεις μέχρι να γίνει κρεμώδες και δεμένο.

7. Σβήνεις τη φωτιά και ρίχνεις: • μαϊντανό ψιλοκομμένο (ΜΕΣΑ στη γέμιση) • ανακατεύεις ελαφρά

Γέμισμα κρεπών

• Γεμίζεις τις κρέπες και τις τυλίγεις ρολά ή τις διπλώνεις.

• Τις τοποθετείς σε βουτυρωμένο ταψί.

Τυριά & ψήσιμο

• Από πάνω ρίχνεις: • cheddar • μίξ τυριών

Ψήσιμο:

• 180°C (αέρα) • 15–20 λεπτά • στο τέλος 2–3 λεπτά grill για κρούστα

Τελικό φινίρισμα

Μόλις βγει από τον φούρνο: • ρίχνεις φρέσκο μαϊντανό από πάνω

H Μαίρυλιν από το MasterChef και μας έδωσε τα tips της για να φτιάξουμε το τέλειο ζυμάρι για τις κρέπες μας

Βάζουμε στο μπλέντερ 500 γρ. γάλα

Συνεχίζουμε με 2 αυγά

Βάζουμε 50 γρ. λιωμένο βούτυρο

Προσθέτουμε τελευταίο στο μπλέντερ 150 γρ. αλεύρι

Περνάμε το μείγμα μας από σίτα

Πώς θα ψήσεις τέλεια τις κρέπες σου στο τηγάνι

Ψήνουμε σε μέτριο προς καυτό τηγάνι για περίπου 1' απ' την κάθε πλευρά ή και λιγότερο

Όταν οι άκρες «χρυσαφίσουν», είναι έτοιμες για γύρισμα

Σπιτικές κρέπες με κιμά και τυριά στον φούρνο από τον Σταύρο Βαρθαλίτη

Υλικά:

Για τη ζύμη κρέπας

500 γρ. Γάλα 3,5% λιπαρά, φρέσκο

250 γρ. Αλεύρι γ.ο.χ.

3 Αυγά

3 κ.γ. Ηλιέλαιο

1 κ.γ. Ζάχαρη κρυσταλλική

Αλάτι

1/2 κ.γ. Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Για τη γέμιση με τον κιμά

1 κιλό Κιμά μοσχαρίσιο και χοιρινό

1 Ξερό κρεμμύδι κόκκινο, μεγάλο

1 Σκελίδα σκόρδο

100 γρ. Ελαιόλαδο

1 κ.γ. Πελτέ ντομάτας

1 Φύλλο δάφνης

1/4 κ.γ. Κανέλα

250 γρ. Ντομάτα κονκασέ

6 φύλλα Φρέσκο βασιλικό

2 κλωνάρια Φρέσκο θυμάρι

150 γρ. Ζωμό

250 γρ. Τυρί φέτα

250 γρ. Γραβιέρα τριμμένη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σύνθεση του φαγητού

220 γρ. Χυμό ντομάτας

1 κ.γ. Αποξηραμένη ρίγανη

150 γρ. Κρέμα γάλακτος 3,5% λιπαρά

2 κ.σ. Τριμμένη γραβιέρα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 κ.σ. Βούτυρο για το ταψί

Εκτέλεση:

Για τη ζύμη κρέπας

• Σε ένα μπολ προσθέτουμε το γάλα, τα αυγά, το ηλιέλαιο, τη ζάχαρη, το αλεύρι, το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός, μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να έχουμε ένα ρευστό χυλό με λεία υφή.

• Σκεπάζουμε το μείγμα με μεμβράνη και μεταφέρουμε το μπολ στο ψυγείο για 120 λεπτά.

• Σε αντικολλητικο τηγάνι ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο για το τηγάνισμα, σε μέτρια φωτιά.

• Βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο, ρίχνουμε στο κέντρο του τηγανιού μισή κουτάλα από το μείγμα, το απλώνουμε στην επιφάνειά του και ψήνουμε κάθε πλευρά για περίπου 2 λεπτά.

• Μεταφέρουμε την κρέπα σε ένα καθαρό πιάτο και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, χωρίς να λαδώσουμε άλλο το τηγάνι, μέχρι να ψήσουμε το υπόλοιπο μείγμα.

Για τη γέμιση του κιμά

• Σε κατσαρόλα με πλατιά βάση ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τον κιμά, τον σπάζουμε σε μικρότερα κομμάτια με μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι να θωρακιστεί από όλες τις πλευρές, χωρίς να τον ανακατεύουμε αρκετά, για 5 λεπτά.

• Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, τα προσθέτουμε στο τηγάνι, ανακατεύουμε και σοτάρουμε για ακόμα 4 λεπτά.

• Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, ανακατεύουμε και τσιγαρίζουμε για 1 λεπτό.

• Προσθέτουμε τη ντομάτα κονκασέ, τον ζωμό, το φύλλο δάφνης, την κανέλα, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε, μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 25 λεπτά.

• Σβήνουμε τη φωτιά, αφαιρούμε το καπάκι, προσθέτουμε τη φέτα θρυμματισμένη σε μικρά κομμάτια με τα χέρια μας, την τριμμένη γραβιέρα, τα φύλλα βασιλικού μαζί με το φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένα και ανακατεύουμε.

Για τη σύνθεση

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στον αέρα, στους 180°C.

• Αλείφουμε με το βούτυρο τη βάση και τα τοιχώματα του ταψιού 25x30 εκ. , απλώνουμε ομοιόμορφα στη βάση τον χυμό ντομάτας και πασπαλίζουμε με την αποξηραμένη ρίγανη, λίγο αλάτι και πιπέρι.

• Τοποθετούμε στο κέντρο κάθε κρέπας από 3 κ.σ. γέμιση, τις τυλίγουμε σε σφιχτά ρολά και τις τοποθετούμε στο ταψί κολλητά τη μία δίπλα στην άλλη, ώστε να καλύψουμε τη βάση του.

• Περιχύνουμε τις κρέπες ομοιόμορφα από πάνω με την κρέμα γάλακτος και πασπαλίζουμε με λίγο τριμμένο πιπέρι και με την τριμμένη γραβιέρα.

• Ψήνουμε στη μεσαία θέση του φούρνου, μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφί χρώμα το τυρί, για περίπου 15 λεπτά.

• Αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά.

• Σερβίρουμε σε κομμάτια.

Κανελόνια από κρέπες με μπολονέζ κοτόπουλου του Λάμπρου Βακιάρου

Υλικά

Για τη μπολονέζ

• 750 γρ. κιμά κοτόπουλου

• 60 γρ. ελαιόλαδο

• 360 γρ. κρεμμύδια (ψιλοκομμένα)

• 70 γρ. καρότο (τριμμένο)

• 30 γρ. πελτέ τομάτας

• 120 γρ. λευκό κρασί

• 500 γρ. σάλτσα τομάτας

• 1 λίτρο ζωμό λαχανικών

• 30 γρ. μαϊντανό (ψιλοκομμένο)

Για τις κρέπες

2 μεσαία αυγά

480 γρ. γάλα

5 γρ. αλάτι

1 κ.σ. φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

2 κούπες αλεύρι

Για τη σύνθεση

• 250 γρ. μοτσαρέλα (τριμμένη)