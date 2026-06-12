Η Μαριέττα Χρουσαλά μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από καλοκαιρινή εξόρμηση με σκάφος, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει με γαλάζιο μπικίνι.

Η πρώην παρουσιάστρια πέρασε μια χαλαρή ημέρα στη θάλασσα και ανέβασε εικόνες από το σκάφος, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Σε αρκετές από τις φωτογραφίες εμφανίζεται πάνω στη σκάλα του σκάφους, με το μπικίνι της να ξεχωρίζει και με φυσικό καλοκαιρινό look.

«Special Friday today», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριέττα Χρουσαλά, χωρίς να αποκαλύψει το μέρος στο οποίο βρέθηκε για τη μίνι απόδρασή της.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση και έχει στραφεί περισσότερο στην οικογένεια και στις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Στο πλευρό του Λέοντα Πατίτσα έχει δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με τρία παιδιά, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου. Η ίδια είχε τότε δημοσιεύσει στο Instagram ένα story με κοινές φωτογραφίες τους και ένα τρυφερό μήνυμα για τη σχέση τους, επιβεβαιώνοντας τη διακριτική δημόσια εικόνα που διατηρούν όλα αυτά τα χρόνια.