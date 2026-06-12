Μαριέττα Χρουσαλά: Δείτε τη με τέλειο bikini body πάνω στο σκάφος!

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ με γαλάζιο μπικίνι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 23:30 Δανάη Μπάρκα: Ντυμένη στα λευκά στο pre-wedding party της!
12.06.26 , 22:56 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα πρώτα της καλοκαιρινά ενσταντανέ με μπικίνι!
12.06.26 , 22:33 Οδηγός παρέσυρε γυναίκα και μετά τη χτύπησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ!
12.06.26 , 22:28 Μαριέττα Χρουσαλά: Δείτε τη με τέλειο bikini body πάνω στο σκάφος!
12.06.26 , 22:05 Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
12.06.26 , 21:57 Αίγιο: Η μητέρα χρησιμοποίησε το λαπτοπ ως ασπίδα στις μαχαιριές!
12.06.26 , 21:39 NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται
12.06.26 , 21:34 Γεωργίου - Χριστοδούλου: Το άλμπουμ από τη βάφτιση της κορούλας τους
12.06.26 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ
12.06.26 , 21:10 Ανατροπή σκηνικού: Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν!
12.06.26 , 21:01 Αφροδίτη Γραμμέλη για κατάθλιψη: «Είχα 6-7 κρίσεις πανικού την ημέρα»
12.06.26 , 21:00 PEUGEOT E-208 GTi: Με αγωνιστικές επιδόσεις
12.06.26 , 20:41 Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του
12.06.26 , 20:32 Πολεοδομίες: Αποκαλυπτικοί διάλογοι «καίνε» τον Γ.Γ. υπουργείου Πολιτισμού
12.06.26 , 20:17 Σαλαμίνα: Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονης από τέσσερις Τούρκους
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του
Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Θα τη συνοδεύσω κι εγώ κι ο μπαμπάς της»
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Δανάη Μπάρκα: Ντυμένη στα λευκά στο pre-wedding party της!
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Ταύρο και τους Διδύμους το Σαββατοκύριακο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά μοιράστηκε φωτογραφίες από καλοκαιρινή εξόρμηση με σκάφος στο Instagram.
  • Φοράει γαλάζιο μπικίνι και ποζάρει με φυσικό look, απολαμβάνοντας τη θάλασσα.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα "Special Friday today".
  • Έχει απομακρυνθεί από την τηλεόραση και εστιάζει στην οικογένεια και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.
  • Πρόσφατα γιόρτασε 16 χρόνια γάμου με τον Λέοντα Πατίτσα, διατηρώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

Η Μαριέττα Χρουσαλά μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από καλοκαιρινή εξόρμηση με σκάφος, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει με γαλάζιο μπικίνι.

Μαριέττα Χρουσαλά: Δείτε τη με τέλειο bikini body πάνω στο σκάφος!

Η πρώην παρουσιάστρια πέρασε μια χαλαρή ημέρα στη θάλασσα και ανέβασε εικόνες από το σκάφος, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Σε αρκετές από τις φωτογραφίες εμφανίζεται πάνω στη σκάλα του σκάφους, με το μπικίνι της να ξεχωρίζει και με φυσικό καλοκαιρινό look. 

Χρουσαλά - Πατίτσας: Γιορτάζουν 16 χρόνια γάμου - Η τρυφερή φωτογραφία

«Special Friday today», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριέττα Χρουσαλά, χωρίς να αποκαλύψει το μέρος στο οποίο βρέθηκε για τη μίνι απόδρασή της.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση και έχει στραφεί περισσότερο στην οικογένεια και στις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Στο πλευρό του Λέοντα Πατίτσα έχει δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με τρία παιδιά, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. 

Xρουσαλά- Πατίτσας: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου. Η ίδια είχε τότε δημοσιεύσει στο Instagram ένα story με κοινές φωτογραφίες τους και ένα τρυφερό μήνυμα για τη σχέση τους, επιβεβαιώνοντας τη διακριτική δημόσια εικόνα που διατηρούν όλα αυτά τα χρόνια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΛΕΩΝ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top