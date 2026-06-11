Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz είναι η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας η οποίοι συμπλήρωσαν 16 χρόνια έγγαμου βίου.
Mαριέττα Χρουσαλά: Eυχήθηκε στον γιο της, με μία φωτογραφία του
Το ζευγάρι έκανε τη βόλτα του στα μαγαζιά της Γλυφάδας και δεν άφησε στιγμή ο ένας το χέρι του άλλου. Εμφανώς ευδιάθετη Λέων και Μαριέττα απόλαυσαν τον περίπατό τους εκμεταλλευόμενοι την ηλιόλουστη μέρα.
Mαριέττα Χρουσαλά: Eυχήθηκε στον γιο της, με μία φωτογραφία του
Οι δυο τους λατρεύουν τα ταξίδια και όποτε οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τους το επιτρέπουν παίρνουν τα τρία τους παιδιά, τη 12χρονη Μάργκω, τον 10χρονο Σπύρο και τον 7 ετών Κωνσταντίνο και γνωρίζουν νέα μέρη, νέες κουλτούρες και νέους Πολιτισμούς.
Το ζευγάρι πρόσφατα είχε ταξιδέψει στο Cape Town στη Νότια Αφρική. H παρουσιάστρια και επιχειρηματίας είχε κάνει σαφάρι στην άγρια φύση της Αφρικής αλλά και κατάδυση σε κλουβί δίπλα σε λευκούς καρχαρίες. Λέων και Μαριέττα είδαν και από κοντά τους αφρικανικούς πιγκουίνους που ζουν σε κάποιες από τις αμμουδερές παραλίες της Νότιας Αφρικής.
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