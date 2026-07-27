Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος

Η καταγγελία ανήλικης για παρενόχληση

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Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία influencer από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λίγες εβδομάδες αφότου τον κατηγόρησε δημόσια στα social media ότι ήταν παιδόφιλος

Η 43χρονη Σάρα Γκίλσον δημοσίευσε στις 11 Ιουλίου ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο αναφερόταν στη συμπεριφορά του εν διαστάσει συζύγου της, Τζερεμάια «Σον» Ντάφι. Το βίντεο ακολουθούσε τη δημοφιλή τάση του Netflix στο TikTok, όπου οι χρήστες προσποιούνται ότι δίνουν συνέντευξη για ένα υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ σχετικά με προσωπικές ιστορίες ή τραυματικές εμπειρίες. 

Στο βίντεο, η Γκίλσον έγραψε: «Προετοιμάζομαι για τη στιγμή που το Netflix θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ για τον εν διαστάσει σύζυγό μου, ο οποίος μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος». 

 

@mrsgilson I wish I was joking. #plottwist #netflix #documentary ♬ original sound - Sara 🌸🐚🌺

 

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, στις 23 Ιουλίου, η Γκίλσον και ο 48χρονος Ντάφι βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι της στην Όουασο της Οκλαχόμα. Την κλήση στο 911 φέρεται να την έκανε το παιδί τους.  

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Ντάφι πυροβόλησε θανάσιμα τη Γκίλσον και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. 

Δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της- Αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος

Η Influencer είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα κατά του εν διαστάσει συζύγου της / Φωτογραφία Facebook 

Η γυναίκα είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα  

Σύφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Γκίλσον είχε καταθέσει δύο αιτήσεις για περιοριστικά μέτρα κατά του Ντάφι το 2021. Ωστόσο, οι υποθέσεις απορρίφθηκαν επειδή δεν εμφανίστηκε στις σχετικές δικαστικές ακροάσεις. 

Στις 10 Ιουνίου, υπέβαλε νέα αίτηση για επείγον περιοριστικό μέτρο, το οποίο έγινε άμεσα δεκτό. Ο Ντάφι υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία και να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 90 μέτρων από τη Γκίλσον. Στις 23 Ιουνίου το μέτρο παρατάθηκε έως τις 24 Αυγούστου. 

Στην αίτησή της, η 43χρονη ανέφερε ότι ο Ντάφι είχε στην κατοχή του όπλο, είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. 

Αποκάλυψε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν παιδόφιλος και τη σκότωσε

Ο προπονητής μπάσκετ φέρεται να παρενόχλησε ανήλικη αθλήτριά του

Οι κατηγορίες για παρενόχληση ανήλικης 

Την ίδια ημέρα που η Γκίλσον ζήτησε το επείγον περιοριστικό μέτρο, άλλη γυναίκα κατέθεσε ξεχωριστή αίτηση προστασίας εκ μέρους της 15χρονης κόρης της σε βάρος του Ντάφι. 

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο Ντάφι, που ήταν προπονητής της ομάδας μπάσκετ της ανήλικης, φέρεται να φίλησε και να θώπευσε τη 15χρονη, ενώ έγινε αντιληπτός από άλλον προπονητή. 

Η ανήλικη κατήγγειλε επίσης ότι ο Ντάφι της έστελνε μηνύματα, την είχε καλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης και της είχε προσφέρει χρήματα «για να κρατήσει το στόμα της κλειστό». 

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