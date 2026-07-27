Η IVECO παρουσίασε τη νέα σειρά οχημάτων και τη νέα πρόταση υπηρεσιών της στο IVECO Experience 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο. Η εκδήλωση αυτή δεν ήταν απλά ένα λανσάρισμα προϊόντων. Σηματοδότησε ένα νέο βήμα στην πορεία της μάρκας, καθώς η IVECO τοποθετείται πλέον όχι μόνο ως κατασκευαστής οχημάτων, αλλά ως ένας πραγματικός συνεργάτης υψηλής αξίας για τους ανθρώπους που φροντίζουν να κινούνται καθημερινά αγαθά και επιχειρήσεις δίνοντας ζωή στις κοινότητες. Αυτό το όραμα έχει όνομα: Spirito in Movimento.

«Η νέα σειρά IVECO Model Year 2026 είναι αποτέλεσμα προσεκτικής ακρόασης των οδηγών και των διαχειριστών στόλων. Δεν ανεβάζουμε τον πήχη μόνο στο όχημα, αλλά σε ολόκληρη την εμπειρία. Από την καμπίνα έως το δίκτυο υπηρεσιών, κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πραγματική, μετρήσιμη υψηλή αξία στους πελάτες μας, κάνοντας τις λειτουργίες τους πιο αποδοτικές, πιο προβλέψιμες και πιο ανθρωποκεντρικές», δήλωσε ο Luca Sra, President, Business Unit Truck, Iveco Group.

Με τη σειρά μοντέλων 2026, η IVECO παρουσιάζει μια νέα γενιά οχημάτων, σχεδιασμένη για μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO), με αναβάθμιση της άνεσης του οδηγού και μετρήσιμη βελτίωση της αποδοτικότητας από την πρώτη ημέρα. Η πλήρως ανασχεδιασμένη πρόταση υπηρεσιών προσφέρει στους διαχειριστές στόλων μεγαλύτερο έλεγχο σε κόστος, λειτουργία και διαθεσιμότητα, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Από το αναβαθμισμένο δίκτυο έως τις πρωτοβουλίες για τους οδηγούς, όπως το IVECO Fidelity Club και το IVECO Academy, η μάρκα εξελίσσεται από κατασκευαστής οχημάτων σε μακροπρόθεσμο συνεργάτη κινητικότητας.