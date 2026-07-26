Καύσιμα: «Εφεδρείες» για νέα κυβερνητική παρέμβαση τον Σεπτέμβριο

«Μαξιλάρι» έως 220 εκατ. ευρώ για το 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κυβερνητικής παρέμβασης στις τιμές καυσίμων τον Σεπτέμβριο λόγω διεθνών εξελίξεων.
  • Η κυβέρνηση διαθέτει «εφεδρείες» 200-220 εκατ. ευρώ για το 2026, με 30 εκατ. ευρώ να προορίζονται για επιδότηση πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο.
  • Η στήριξη των καταναλωτών θα αξιολογηθεί στο τέλος Αυγούστου, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές και τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με πιθανότητα ενεργοποίησης των διαθέσιμων χρημάτων αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές.
  • Οι αποφάσεις για περαιτέρω μέτρα θα ληφθούν τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με την πορεία των τιμών και των εξελίξεων.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας νέας κυβερνητικής παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων από τον Σεπτέμβριο, εφόσον οι πολεμικές εξελίξεις και η αναταραχή στον Περσικό Κόλπο συνεχίσουν να πιέζουν τις διεθνείς τιμές.

Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων, Γιώργος Ευγενίδης, η κυβέρνηση έχει κρατήσει «εφεδρείες» ύψους περίπου 200 έως 220 εκατ. ευρώ για το 2026.

Η νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, αναμένεται να κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Επομένως, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τον Σεπτέμβριο οι νέες αποφάσεις για τα καύσιμα

Η επιδότηση στο diesel έχει προς το παρόν χρονικό ορίζοντα τον Αύγουστο. Στο τέλος του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται και η συμφωνία της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια για την παροχή εκπτώσεων «στην πηγή», τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στη βενζίνη.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα πρέπει να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και να αποφασίσει εάν χρειάζεται να συνεχιστεί η στήριξη των καταναλωτών.

Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών εξελίξεων, αλλά και από το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων. Εάν η ένταση συνεχιστεί και οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, τότε το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί μέρος των διαθέσιμων χρημάτων θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό.

«Μαξιλάρι» έως 220 εκατ. ευρώ για το 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη, στην άκρη υπάρχουν περίπου 200 με 220 εκατ. ευρώ για τη φετινή χρονιά. Πρόκειται για τις λεγόμενες κυβερνητικές «εφεδρείες», οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργήσουν νέες πιέσεις στην οικονομία και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 30 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο. Το υπόλοιπο «μαξιλάρι» αφήνει περιθώρια για μία ακόμη παρέμβαση από τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

Γιατί θεωρείται πιθανή μια νέα παρέμβαση

Το σενάριο να χρειαστεί η κυβέρνηση να διαθέσει εκ νέου χρήματα για τη στήριξη των καταναλωτών χαρακτηρίζεται άκρως ρεαλιστικό.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης, η εκτίμηση που διατυπώθηκε και κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ είναι ότι η κατάσταση δεν οδηγείται άμεσα σε αποκλιμάκωση. Αυτό σημαίνει ότι η αναταραχή ενδέχεται να συνεχιστεί, χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορεί να προβλεφθεί η διάρκειά της.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς τιμές. Με τα σημερινά δεδομένα, η επιδότηση του Αυγούστου αποτελεί την πρώτη παρέμβαση, ενώ οι επόμενες αποφάσεις αναμένονται τον Σεπτέμβριο.

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