Ορφέας Αυγουστίδης: Η Μαρία Τζομπανάκη αποκάλυψε το φύλο του παιδιού του

Η πολύ γλυκιά δήλωση της ηθοποιού κι ευτυχισμένης γιαγιάς

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ορφέας Αυγουστίδης και Γεωργία Κρασσά περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, κοριτσάκι.
  • Η γέννηση του μωρού αναμένεται τον Αύγουστο.
  • Η αποκάλυψη έγινε από τη Μαρία Τζομπανάκη, μητέρα του Ορφέα.
  • Η εγκυμοσύνη επιβεβαιώθηκε κατά την πρεμιέρα της ταινίας Η Οδύσσεια στην Ελλάδα.
  • Ο Ορφέας και η Γεωργία παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 και έχουν ήδη έναν γιο.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης κι η Γεωργία Κρασσά ετοιμάζονται να αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους, με τη Μαρία Τζομπανάκη να αποκαλύπτει ότι το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι. Η γέννηση, όπως ανέφερε η ηθοποιός, τοποθετείται χρονικά μέσα στον Αύγουστο.

Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία

Την αποκάλυψη έκανε η μητέρα του Ορφέα Αυγουστίδη, μιλώντας στη Real Life. Όπως είπε: «Βρίσκομαι στη Ροδιά, στο σπίτι που διατηρούν οι γονείς της νύφης μου και ξεκουράζομαι αυτό το διάστημα με τον εγγονό μου και την εγγονή μου που βρίσκεται στην κοιλίτσα της μητέρας της. Περιμένουμε με χαρά τη γέννηση της εγγονής μου, που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο».

Η Μαρία Τζομπανάκη με τον γιο της Ορφέα Αυγουστίδη και τη νύφη της Γεωργία Κρασσά

Η Μαρία Τζομπανάκη με τον γιο της Ορφέα Αυγουστίδη και τη νύφη της Γεωργία Κρασσά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πώς έγινε γνωστή η δεύτερη εγκυμοσύνη

Η είδηση για τη δεύτερη εγκυμοσύνη έγινε γνωστή λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Ορφέας Αυγουστίδης κι η Γεωργία Κρασσά έδωσαν «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν στην Ελλάδα.

Η εμφάνιση της Γεωργίας Κρασσά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια περιμένει νέο μέλος. Έκτοτε, ακολούθησε και η πληροφορία για το φύλο του μωρού, μέσα από τις δηλώσεις της Μαρίας Τζομπανάκη.

Ορφέας Αυγουστίδης - Γεωργία Κρασσά: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους!

Η οικογένεια Αυγουστίδη - Κρασσά κι ο γάμος στο Κορωπί

Ο Ορφέας κι η Γεωργία κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή κι αποφεύγουν τη συχνή έκθεση στη δημοσιότητα. Μετά από χρόνια κοινής πορείας, παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης κι η Γεωργία Κρασσά την ημέρα του γάμου τους!

Ο Ορφέας Αυγουστίδης κι η Γεωργία Κρασσά την ημέρα του γάμου τους! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γάμος τους έγινε σε κτήμα στο Κορωπί. Η τελετή είχε κρητικά στοιχεία, τιμώντας την καταγωγή της Μαρίας Τζομπανάκη.

Ορφέας Αυγουστίδης- Γεωργία Κρασσά: Σε θεατρική πρεμιέρα το ζευγάρι

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο και πλέον ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα κορίτσι, που θα είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Με βάση όσα έγιναν γνωστά, ο ερχομός του μωρού αναμένεται μέσα στον Αύγουστο.

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