Η Χριστίνα Κοντοβά γιόρτασε στην Κέρκυρα τα 8α γενέθλια της κόρης της, Ada, διοργανώνοντας πάρτι για το παιδί της κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της στο νησί. Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας εικόνες από την τούρτα, τη διακόσμηση και την παρέα που γιόρτασε μαζί τους.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε ενώ η Χριστίνα Κοντοβά βρίσκεται στην Κέρκυρα για διακοπές παρέα με την κολλητή της φίλη και κουμπάρα Σίσσυ Χρηστίδου. Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η ίδια ποζάρει αγκαλιά με την Ada, ενώ σε κάποια από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται και η παρουσιάστρια δίπλα στη φίλη της και το παιδί.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά στο Instagram

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της Ada, με κεντρικό στοιχείο μια ροζ τούρτα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου».

Το σκηνικό του πάρτι είχε καλοκαιρινό χαρακτήρα, με πολύχρωμα μπαλόνια και φίλους της μικρής Ada να συμμετέχουν στη βραδιά. Η κόρη της σχεδιάστριας εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στους καλεσμένους της.

Ποιοι βρέθηκαν στο πάρτι στην Κέρκυρα

Στο πλευρό της Χριστίνας Κοντοβά βρέθηκαν αγαπημένα της πρόσωπα και φίλοι, ενώ παρούσα ήταν κι η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσία της καταγράφηκε και στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media από τη γιορτή.

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν έδωσαν μια σαφή εικόνα από το κλίμα της βραδιάς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε ο εορτασμός.

Η Χριστίνα Κοντοβά έχει μιλήσει πολλές φορές για την αλλαγή που έφερε η Ada στη ζωή της. Μέσα από τις δημόσιες αναρτήσεις της μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους, παρουσιάζοντας τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει.