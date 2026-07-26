Χριστίνα Κοντοβά: Η Ada έγινε 8 ετών - Το πάρτι κι η εντυπωσιακή τούρτα

Οι φωτογραφίες με τη νονά Σίσσυ Χρηστίδου

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Κοντοβά γιόρτασε τα 8α γενέθλια της κόρης της, Ada, στην Κέρκυρα.
  • Το πάρτι περιλάμβανε ροζ τούρτα και καλοκαιρινή διακόσμηση με πολύχρωμα μπαλόνια.
  • Στο πάρτι παρευρέθηκαν φίλοι και η Σίσσυ Χρηστίδου, καταγράφοντας στιγμές στα social media.
  • Η Κοντοβά μοιράστηκε φωτογραφίες από τη γιορτή, δείχνοντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα.
  • Η σχεδιάστρια έχει αναφερθεί στην αλλαγή που έφερε η Ada στη ζωή της.

Η Χριστίνα Κοντοβά γιόρτασε στην Κέρκυρα τα 8α γενέθλια της κόρης της, Ada, διοργανώνοντας πάρτι για το παιδί της κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της στο νησί. Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας εικόνες από την τούρτα, τη διακόσμηση και την παρέα που γιόρτασε μαζί τους.

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Το πάρτι πραγματοποιήθηκε ενώ η Χριστίνα Κοντοβά βρίσκεται στην Κέρκυρα για διακοπές παρέα με την κολλητή της φίλη και κουμπάρα Σίσσυ Χρηστίδου. Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η ίδια ποζάρει αγκαλιά με την Ada, ενώ σε κάποια από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται και η παρουσιάστρια δίπλα στη φίλη της και το παιδί.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά στο Instagram

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της Ada, με κεντρικό στοιχείο μια ροζ τούρτα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου».

Το σκηνικό του πάρτι είχε καλοκαιρινό χαρακτήρα, με πολύχρωμα μπαλόνια και φίλους της μικρής Ada να συμμετέχουν στη βραδιά. Η κόρη της σχεδιάστριας εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στους καλεσμένους της. 

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Ποιοι βρέθηκαν στο πάρτι στην Κέρκυρα

Στο πλευρό της Χριστίνας Κοντοβά βρέθηκαν αγαπημένα της πρόσωπα και φίλοι, ενώ παρούσα ήταν κι η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσία της καταγράφηκε και στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media από τη γιορτή.

Χριστίνα Κοντοβά: Η Ada έγινε 8 ετών - Το πάρτι κι η εντυπωσιακή τούρτα

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν έδωσαν μια σαφή εικόνα από το κλίμα της βραδιάς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε ο εορτασμός.  

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Η Χριστίνα Κοντοβά έχει μιλήσει πολλές φορές για την αλλαγή που έφερε η Ada στη ζωή της. Μέσα από τις δημόσιες αναρτήσεις της μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους, παρουσιάζοντας τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει.

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