Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου στις 12:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.07.26 , 11:44 Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
26.07.26 , 11:33 Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!
26.07.26 , 10:57 Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας
26.07.26 , 10:57 Χριστίνα Κοντοβά: Η Ada έγινε 8 ετών - Το πάρτι κι η εντυπωσιακή τούρτα
26.07.26 , 10:33 Ορφέας Αυγουστίδης: Η Μαρία Τζομπανάκη αποκάλυψε το φύλο του παιδιού του
26.07.26 , 10:15 Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
26.07.26 , 10:00 3+1 συνταγές για εύκολες, νόστιμες κρέπες με τέλεια ζύμη
26.07.26 , 09:48 Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»
26.07.26 , 09:13 Βερολίνο: Επίθεση στο Pride με μία νεκρή - Αναζητείται 21χρονος ύποπτος
26.07.26 , 09:03 Αγία Παρασκευή: Γιατί θεωρείται προστάτιδα των ματιών
26.07.26 , 09:00 Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
26.07.26 , 09:00 Δες online την ταινία κινουμένων σχεδίων «Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα»
26.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Ιουλίου
26.07.26 , 00:16 Παντρεύτηκε η Δώρα Παντέλη: Το εντυπωσιακό νυφικό και η άφιξη της νύφης
25.07.26 , 23:55 Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά
Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
Σταύρος Γεωργίου: Τα μοιραία 35 λεπτά στο γραφείο του ποινικολόγου
Μαδούρο: Σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης των ΗΠΑ
Ορφέας Αυγουστίδης: Η Μαρία Τζομπανάκη αποκάλυψε το φύλο του παιδιού του
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας
Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Αγία Παρασκευή: Γιατί θεωρείται προστάτιδα των ματιών
Βερολίνο: Επίθεση στο Pride με μία νεκρή - Αναζητείται 21χρονος ύποπτος
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία κινουμένων σχεδίων 'Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα' προβάλλεται σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου στις 12:00 από το Star.
  • Η παρέα της Mystery Inc. εξιχνιάζει την Coco Diablo, αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης.
  • Απειλητικά φαντάσματα-σωσίες εμφανίζονται στο Coolsville κατά τη διάρκεια του Halloween.
  • Η παρέα πρέπει να αποκαλύψει την ταυτότητα του νέου κακοποιού και να σώσει τη γιορτή του Halloween.
  • Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη και σκηνοθετείται από τον Όντι Χάρισον.

Μη χάσετε την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα, σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου στις 12:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

Ο Σκούμπι Ντου και η παρέα της Mystery Inc. εξιχνιάζουν την πιο μεγάλη υπόθεση απ’ όλες, αφού καταφέρνουν να εντοπίσουν την Coco Diablo, την αρχηγό μιας διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης που ειδικεύεται στις μεταμφιέσεις. Με την Coco και τη γάτα της στη φυλακή, πιστεύουν ότι, επιτέλους, μπορούν να απολαύσουν λίγη ξεκούραση.

Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

Λάθος! Ξαφνικά, απειλητικά φαντάσματα-σωσίες της παρέας του Scooby Doo και αγαπημένων κλασικών αντιπάλων εμφανίζονται στο Coolsville για να απειλήσουν τη χαρούμενη γιορτή του Halloween! Τώρα, η ακούραστη παρέα πρέπει να αποκαλύψει την ταυτότητα του νέου κακοποιού και να σώσει τη γιορτή του Halloween!

*Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σκηνοθεσία: Όντι Χάρισον 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SCOOBY - DOO! ΦΑΡΣΑ Η' ΚΕΡΑΣΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταινία Online: Δες Τους Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα
Media
Δες online την ταινία κινουμένων σχεδίων «Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα»
Νέες Τηλεοπτικές Σειρές: Όσες Θα Δούμε Το 26/27
Media
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
First Dates
Media
First Dates: Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της είπε για τα... μάτια της!
Άκης Παυλόπουλος
Media
Mάρω Καρούση: Η συγκίνηση on air αποχαιρετώντας τον Άκη Παυλόπουλο
Νταντά: «Όταν Με Σχολίαζαν Για Την Ψωρίαση, Απαντούσα»
Media
Βασιλική Νταντά: «Όταν με σχολίαζαν για την ψωρίαση στη σκηνή, απαντούσα»
First Dates
Media
First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!
First Dates
Media
First Dates: Η μοίρα έφερε κοντά τη Σοφία και τον Παναγιώτη!
First Dates
Media
First Dates: Μαρία Φερνάντα & Γιώργος: Το πιο επιτυχημένο «τυφλό» ραντεβού!
First Dates
Media
First Dates: Situationship ή σχέση με ταμπέλα;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top