Μη χάσετε την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα, σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου στις 12:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Ο Σκούμπι Ντου και η παρέα της Mystery Inc. εξιχνιάζουν την πιο μεγάλη υπόθεση απ’ όλες, αφού καταφέρνουν να εντοπίσουν την Coco Diablo, την αρχηγό μιας διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης που ειδικεύεται στις μεταμφιέσεις. Με την Coco και τη γάτα της στη φυλακή, πιστεύουν ότι, επιτέλους, μπορούν να απολαύσουν λίγη ξεκούραση.

Λάθος! Ξαφνικά, απειλητικά φαντάσματα-σωσίες της παρέας του Scooby Doo και αγαπημένων κλασικών αντιπάλων εμφανίζονται στο Coolsville για να απειλήσουν τη χαρούμενη γιορτή του Halloween! Τώρα, η ακούραστη παρέα πρέπει να αποκαλύψει την ταυτότητα του νέου κακοποιού και να σώσει τη γιορτή του Halloween!

*Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Σκηνοθεσία: Όντι Χάρισον

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