Τα trailers των νέων τηλεοπτικών σειρών ήδη «παίζουν» στον αέρα των καναλιών, με τη νέα σεζόν να υπόσχεται και φέτος πλούσιο υλικό στην πολυσυζητημένη μυθοπλασία.

Αυτές είναι οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα το ερχόμενο φθινόπωρο, αλλά και μετά τα Χριστούγεννα. Πάρε μια πρώτη γεύση...

Star: Φαντάσματα και IQ 160 σε πρώτο πλάνο

Κι ενώ όλοι παραπονιούνται για την έλλειψη κωμωδίας από τη μικρή μας οθόνη, το Star επιμένει στο γέλιο με την κωμική σειρά Τα Φαντάσματα που... έσκισε, να επιστρέφει για τη δεύτερή της σεζόν. Η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) κι ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) συνεχίζουν παρέα με τα αστεία φαντάσματα να προσφέρουν άφθονες ατάκες δια χειρός του καταξιωμένου σεναριογράφου Λευτέρη Παπαπέτρου. Όπως είδαμε και στο trailer, στη σειρά «εισβάλουν» νέα φαντάσματα αλλά και πολλοί guest stars.

Κι η Πηνελόπη Μουρίκη θα κάνει το δικό της comeback με το IQ 160, με τη Σμαράγδα Καρύδη να την ενσαρκώνει μοναδικά. Πού θα πάει η σχέση της με τον Καλατζή (Νίκος Κουρής) και πόσα ακόμα μυστήρια θα λύσουν; Θα τα δούμε όλα στην τέταρτη σεζόν της αγαπημένης αστυ-κωμικής σειράς του Star.

Alpha: Με Κόρες της Αρετής και Για σένα η νέα σεζόν

Ο Alpha ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο μεγάλες παραγωγές βασισμένες σε πολύ επιτυχημένα τουρκικά φορμάτ. Η πρώτη έχει τον τίτλο Οι κόρες της Αρετής. Πρόκειται για τη μεταφορά ενός πολύ γνωστού φορμάτ, το οποίο το ελληνικό κοινό είχε αγαπήσει παλαιότερα μέσα από τον ΑΝΤ1, όταν προβλήθηκε το 2018 με τον τίτλο Οι κόρες της Φαζιλέτ. Όπως είδαμε στο trailer, στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η αγαπημένη ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Μαζί της στο καστ θα βρεθεί κι η Ασημένια Βουλιώτη, με την οποία συμπρωταγωνίστησαν στην ίδια σειρά.

Την ίδια στιγμή, προετοιμάζεται και η ελληνική εκδοχή της σειράς Για σένα, η οποία βασίζεται στο σύγχρονο τουρκικό δράμα Güller ve Günahlar. Η ιστορία παρακολουθεί τη θυελλώδη σχέση και τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, ενώ την ελληνική μεταφορά της έχει αναλάβει η Pedio Productions. Ο Κίμωνας Κουρής υποδύεται τον Φίλιππο, έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία και η Ειρήνη Αγγελοπούλου τη Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθάει τη μητέρα της στο ανθοπωλείο της.

Στο πρόγραμμα του σταθμού εντάσσεται και μία μίνι σειρά 12 επεισοδίων, το Κενά μνήμης με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος θα μεταμορφωθεί σε έναν 72χρονο συνταξιούχο υπάλληλο δικαστηρίου στα πρώτα στάδια της άνοιας. Πρόκειται για μία σκοτεινή ιστορία εκδίκησης και δικαιοσύνης.

Το Σόι σου συνεχίζει για την έβδομη συνολικά σεζόν του, ενώ θα δούμε και τον δεύτερο κύκλο του Μπαμπά Σ' Αγαπώ.

«Ντέρτια» στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να υποδεχθεί τρεις ιδιαίτερα φιλόδοξες σειρές. Η αρχή γίνεται με το Ντέρτι, σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σπύρου Ρασιδάκη. Με φόντο τα «σκυλάδικα» της δεκαετίας του ’80, η σειρά μιλάει για ανθρώπους που αγαπούν με ρίσκο, προδίδουν και προδίδονται, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή, παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Στους κεντρικούς ρόλους θα δούμε την Κλέλια Ρένεση, την Ευγενία Ξυγκόρου, τον Τάσο Νούσια, τον Φάνη Μουρατίδη, την Ευαγγελία Συριοπούλου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τη Θεοδώρα Σιάρκου κ.ά.

Παράλληλα, το κανάλι του Αμαρουσίου εντάσσει στο πρόγραμμά του το Κρίνο και αγκάθι, μια σειρά εποχής σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο Γιάννας Κανελλοπούλου, η οποία υπόσχεται μυστήριο και συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι συναντάμε τον Γιώργο Γεροντιδάκη, ο οποίος ξεχώρισε τις προηγούμενες σεζόν στο Grand Hotel, και την Αναστασία Παντούση, που κέρδισε τις εντυπώσεις στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Μαζί τους η Κατερίνα Διδασκάλου, καθώς και ο Στέλιος Μάινας μετά τη συμμετοχή του στον Άγιο Έρωτα. Το καστ συμπληρώνουν ο Γιάννης Τσορτέκης κιι η Μαρία Ζορμπά.

Τέλος, η Μαρία Γεωργιάδου, μετά την επιτυχία της σειράς Από ήλιο σε ήλιο στην ΕΡΤ, επιστρέφει άμεσα με την τηλεοπτική μεταφορά του τελευταίου της βιβλίου με τίτλο Σπιλιάδες. Έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Αλκιβιάδη, στην επίβλεψη του σεναρίου, η δημιουργός συμφώνησε με τον ΑΝΤ1 για μια παραγωγή που θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα στην prime time ζώνη. Στους κεντρικούς ρόλους θα απολαύσουμε τη Μέγκι Σούλι και τη Στεφανί Καπετανίδη, ενώ το καστ συμπληρώνουν ο Γιάννης Κουκουράκης, η Γιολάντα Καλογεροπούλου και η Ντένια Ψυλλιά.

Μαύρα Πουκάμισα, Κάμπινγκ και Κανακαρά για το Mega

Εδώ και καιρό συζητιέται, έφτασε η ώρα να δούμε τη σειρά Δυο μαύρα πουκάμισα στο Mega, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Με γυρίσματα σε Κρήτη κι Αθήνα, η ιστορία παρακολουθεί τη ζωή δύο καρδιακών φίλων που ταράζεται συθέμελα όταν ανάμεσά τους μπαίνει μια γυναίκα, φέρνοντας στο φως ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν. Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία μοιράζονται ο Μάριος Καραμάνης κι ο Κώστας Κιμούλης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα απολαύσουμε τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Αντώνη Μυριαγκό και τη Μαριάννα Κιμούλη.

Παράλληλα, προετοιμάζεται και η μεταφορά της μεγάλης κυπριακής επιτυχίας Κάμπινγκ, την οποία δημιούργησε αρχικά ο Φώτης Γεωργίδης. Την προσαρμογή του σεναρίου στα ελληνικά δεδομένα έχει αναλάβει το συγγραφικό δίδυμο των Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου, ενώ τη σκηνοθετική καθοδήγηση έχει αναλάβει ο Σέργιος Κωνσταντινίδης. Στο τιμόνι των πρωταγωνιστών συναντάμε το δυνατό δίδυμο του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και του Γιώργου Χρυσοστόμου. Δίπλα τους θα βρεθεί ένα πολυπληθές και εξαιρετικό καστ, ανάμεσα τους η Βίκυ Σταυροπούλου, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, η Μπέσσυ Μάλφα, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Νάντια Κοντογεώργη, η Νίκη Παλληκαράκη, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Στρατής Χατζησταματίου.

Μετά την επιτυχία της σειράς για τον Άγιο Παΐσιο, ο Γιώργος Τσιάκκας επιστρέφει στο Mega με ένα νέο θρησκευτικό δράμα 12 επεισοδίων και τίτλο Άγιος Ιωσήφ. Η σειρά καταγράφει τη ζωή και την πνευματική πορεία της εμβληματικής αυτής μορφής του αγιορείτικου μοναχισμού, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο Άγιο Όρος αλλά και στην Πάρο, τον τόπο καταγωγής του. Η ιστορία μάς μεταφέρει στα νεανικά χρόνια του Αγίου, όταν ακόμη ονομαζόταν Φραγκίσκος Κόττης και εργαζόταν ως έμπορος για να στηρίξει την οικογένειά του, σχεδιάζοντας μάλιστα να παντρευτεί. Τον νεαρό Ιωσήφ ενσαρκώνει ο Τάσος Λέκκας.

Με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί, από τη νέα σεζόν θα δούμε και τo ερωτικό-δικαστικό θρίλερ 8 επεισοδίων με τίτλο Σύγκρουση, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ κ.ά.

Μετά το άκρως επιτυχημένο Μαύροι Πίνακες που είδαμε το 2024 στο Star, η Σοφία Καζαντζιάν κι ο Μάριος Ιορδάνου υπογράφουν σεναριακά τη νέα δραματική σειρά 72 επεισοδίων που θα δούμε στο Mega από τη νέα χρονιά. Με τίτλο Κανακαρά, το σενάριο είναι εμπνευσμένο από ένα ιδιαίτερο στοιχείο της παράδοσης της Καρπάθου. Σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο, η «Κανακαρά» ήταν η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, η οποία κατείχε ξεχωριστή θέση στην κληρονομική διαδοχή, αναλαμβάνοντας παράλληλα σημαντικές ευθύνες απέναντι στην οικογένεια. Πάνω σε αυτή την αφετηρία αναπτύσσεται ένα δυνατό οικογενειακό δράμα, γεμάτο συγκρούσεις, έρωτες, μυστικά κι ανατροπές. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους: Έβελυν Ασουάντ, Γιώργο Καραμίχο, Ιωάννη Παπαζήση, Ελένη Κοκκίδου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Σοφία Καζαντζιάν, Μάριο Ιορδάνου, Στέφανο Κυριακίδη, Βλάση Πασιούδη κ.ά. Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Στάμος Τσάμης.

Κωμωδία, δράμα και περιπέτεια για την ΕΡΤ

Η κρατική τηλεόραση ετοιμάζει ένα αρκετά φιλόδοξο πακέτο μυθοπλασίας για το φθινόπωρο, επενδύοντας σε τρεις παραγωγές με διαφορετικό ύφος, οι οποίες καλύπτουν από την καυστική σάτιρα μέχρι το ιστορικό δράμα και την περιπέτεια.

Η σειρά TV Land επιχειρεί να ρίξει φως στο τι πραγματικά συμβαίνει όταν κλείνουν οι κάμερες στα τηλεοπτικά πλατό. Με όχημα το καυστικό χιούμορ, η ιστορία περιγράφει έναν κόσμο γεμάτο ίντριγκες, ανταγωνισμούς, νευρωτικούς παρουσιαστές και αδίστακτους παραγωγούς που παλεύουν για την επιβίωση. Το σενάριο είναι του Γιώργου Φειδά, η σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρέλλου, ενώ το καστ πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, η Αμαλία Καβάλη, ο Κώστας Αποστολάκης, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Σάννυ Χατζηαργύρη και η Σύλβια Δεληκούρα.

Σε εντελώς διαφορετικό, βαθιά συγκινησιακό κλίμα κινείται η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων Θάλασσες μας χώρισαν. Πρόκειται για μια αφήγηση με κεντρικό άξονα τον ξεριζωμό και την απώλεια, καθώς παρακολουθεί ήρωες που προσπαθούν να διασώσουν την ταυτότητα και τις μνήμες τους μέσα σε ένα έντονο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Η παραγωγή έχει πραγματοποιήσει γυρίσματα και στην Κωνσταντινούπολη, προσδίδοντας αυθεντικότητα στην ατμόσφαιρα, ενώ στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε την Κατερίνα Λέχου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τον Γιάννη Κουκουράκη, τη Δήμητρα Ματσούκα και τη Χριστίνα Αλεξανιάν.

Το τηλεοπτικό τοπίο έρχεται να συμπληρώσει το Αύριο, η πρώτη αμιγώς σειρά διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, που ήδη έχουμε δει μέσα από το Ertflix. Υπό τη σκηνοθετική και σεναριακή καθοδήγηση του βραβευμένου Γιώργου Γκικαπέππα, η πλοκή εκτυλίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ακολουθώντας τον εγκλωβισμό ενός ζευγαριού στα ορμητικά νερά ενός ποταμού. Τους ρόλους αυτούς ενσαρκώνουν ο Χρήστος Λούλης και η Στεφανία Γουλιώτη. Η ιστορία λειτουργεί ως μια αγωνιώδης χορογραφία επιβίωσης, εστιάζοντας παράλληλα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες και την αυτοθυσία των διασωστών που ρισκάρουν τη ζωή τους απέναντι στα στοιχεία της φύσης.

Με Αντρέα Γεωργίου ο ΣΚΑΪ

Μετά από μια μικρή... αγρανάπαυση, ο ΣΚΑΪ επιστρέφει στο παιχνίδι της μυθοπλασίας εντάσσοντας στο πρόγραμμά του δύο ολοκαίνουριες παραγωγές με την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου.

Η αρχή γίνεται με τις Μπλε Ώρες, μια ιστορία πάθους που εξελίσσεται γύρω από δύο ισχυρές οικογένειες, οι οποίες συνδέονται με βαθιούς δεσμούς ετών αλλά και με κοινά επαγγελματικά συμφέροντα. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία. Συνιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο αυστηρός Φίλιππος Αντωνιάδης, τον οποίο υποδύεται ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, Στέλλα, την οποία ενσαρκώνει η Νόνη Ιωαννίδου. Την ίδια στιγμή, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο Πέτρος, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Ποιμενίδης εργάζεται στην επιχείρηση, ενώ παλεύει με τους δικούς του δαίμονες. Γιώργος Παρτσαλάκης, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάσια Παναγοπούλου, Ελένη Βαΐτσου, Κατερίνα Στικούδη, Βαγγέλης Κακουριώτης και Ιζαμπέλλα Φούλοπ απαρτίζουν το καστ.

Παράλληλα, το κανάλι επενδύει στη σημαντική καθημερινή ζώνη ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη νέα σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Η παραγωγή αυτή φέρει τη σκηνοθετική σφραγίδα του Αντρέα Γεωργίου, ενώ το σενάριο υπογράφει η Βάνα Δημητρίου. Πρωταγωνιστές θα είναι ο Μάριος Μαριόλος κι η Ειρήνη Τάσσου ενώ το πρωταγωνιστικό καστ θα συμπληρωθεί από γνωστά ονόματα όπως ο Κώστας Κόκλας, ο Μίλτος Χαρόβας κι ο Στέφανος Μιχαήλ.