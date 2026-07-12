Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»

«Αυλαία» για την εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο»

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η παρέα του «Mega Σαββατοκύριακο» εύχεται καλό καλοκαίρι!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα αποχαιρέτησαν το κοινό του «Mega Σαββατοκύριακο» μετά την ολοκλήρωση της έκτης σεζόν.
  • Οι παρουσιαστές ευχαρίστησαν τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές για την υποστήριξή τους.
  • Ανακοίνωσαν την επιστροφή τους για τη νέα σεζόν τον Σεπτέμβριο.
  • Ο Σιωμόπουλος τόνισε τη δέσμευσή τους να προσφέρουν αισιοδοξία και ενημέρωση στον κόσμο.
  • Η Γκαντώνα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ελευθερία που έχουν στην εκπομπή.

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα, αποχαιρέτησαν το κοινό του «Mega Σαββατοκύριακο», αφού σήμερα ολοκληρώθηκε η έκτη τηλεοπτική σεζόν της εκπομπής.

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Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»

Οι δύο παρουσιαστές ευχαρίστησαν τους συνεργάτες τους για τη φετινή πορεία της εκπομπής, καθώς και τους τηλεθεατές για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους.Παράλληλα, ανανέωσαν το ραντεβού τους με το κοινό για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

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Όπως σχολίασε ο Ντίνος Σιωμόπουλος: «Μαζί με τη Στέλλα και όλη την ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, καταφέραμε να ολοκληρωθεί και η έκτη σεζόν του Mega Σαββατοκύριακο. Πραγματικά, εσείς μάς έχετε φέρει στην πρώτη θέση».

Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»

«Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δύσκολη επικαιρότητα, μέσα από την ειδησεογραφία, με τα απρόβλεπτά μας, με τα περίεργά μας, με όλα αυτά να πετυχαίνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και αυτή είναι η δέσμευσή μας και για τη νέα σεζόν… Να είμαστε όλοι ενωμένοι κα να δώσουμε στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας», συνέχισε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Στέλλα Γκαντώνα, η οποία δήλωσε ότι: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που έξι χρόνια τώρα μας έχετε κάνει σε μια δουλειά που θέλει πολύ γερό στομάχι να συνεχίζουμε. Χαιρόμαστε που είμαστε σε έναν σταθμό που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως εμείς κρίνουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ανανεώσουμε για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας».

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