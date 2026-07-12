Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα, αποχαιρέτησαν το κοινό του «Mega Σαββατοκύριακο», αφού σήμερα ολοκληρώθηκε η έκτη τηλεοπτική σεζόν της εκπομπής.

Οι δύο παρουσιαστές ευχαρίστησαν τους συνεργάτες τους για τη φετινή πορεία της εκπομπής, καθώς και τους τηλεθεατές για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους.Παράλληλα, ανανέωσαν το ραντεβού τους με το κοινό για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Όπως σχολίασε ο Ντίνος Σιωμόπουλος: «Μαζί με τη Στέλλα και όλη την ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, καταφέραμε να ολοκληρωθεί και η έκτη σεζόν του Mega Σαββατοκύριακο. Πραγματικά, εσείς μάς έχετε φέρει στην πρώτη θέση».

«Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δύσκολη επικαιρότητα, μέσα από την ειδησεογραφία, με τα απρόβλεπτά μας, με τα περίεργά μας, με όλα αυτά να πετυχαίνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και αυτή είναι η δέσμευσή μας και για τη νέα σεζόν… Να είμαστε όλοι ενωμένοι κα να δώσουμε στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας», συνέχισε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Στέλλα Γκαντώνα, η οποία δήλωσε ότι: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που έξι χρόνια τώρα μας έχετε κάνει σε μια δουλειά που θέλει πολύ γερό στομάχι να συνεχίζουμε. Χαιρόμαστε που είμαστε σε έναν σταθμό που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως εμείς κρίνουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ανανεώσουμε για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας».