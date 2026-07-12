Μια σημαντική τονωτική ένεση ρευστότητας ετοιμάζεται να διοχετεύσει το κράτος στην πραγματική οικονομία, προσφέροντας βαθιά ανάσα σε χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό των αρμόδιων υπουργείων, ένα ποσό που ξεπερνά τα 53 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλουν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ, καλύπτοντας τις τρέχουσες ανάγκες 51.818 πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

