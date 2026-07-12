«Φουσκώνει» το πορτοφόλι: Πάνω από 53 εκατ. ευρώ από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το κράτος θα καταβάλει πάνω από 53 εκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία.
  • Η πληρωμή αφορά 51.818 δικαιούχους πολίτες σε όλη τη χώρα.
  • Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 13 έως 17 Ιουλίου 2026.
  • Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς για τις καταβολές.
  • Η ενίσχυση αυτή θα προσφέρει σημαντική ρευστότητα στους πολίτες.

Μια σημαντική τονωτική ένεση ρευστότητας ετοιμάζεται να διοχετεύσει το κράτος στην πραγματική οικονομία, προσφέροντας βαθιά ανάσα σε χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό των αρμόδιων υπουργείων, ένα ποσό που ξεπερνά τα 53 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλουν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ, καλύπτοντας τις τρέχουσες ανάγκες 51.818 πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

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