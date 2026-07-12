Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης

Το βίντεο της καμπάνιας του ΓΕΕΘΑ για την επιλογή Σχολών στο Μηχανογραφικό

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Το βίντεο του ΓΕΕΘΑ για τις στρατιωτικές σχολές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΓΕΕΘΑ προβάλλει video για τις Στρατιωτικές Σχολές, στοχεύοντας στην ενημέρωση μαθητών και μαθητριών.
  • Η στρατιωτική εκπαίδευση προβάλλεται ως σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική.
  • Το video εστιάζει στις αξίες της γνώσης, συνεργασίας, ηγεσίας και προσφοράς.
  • Δίνεται έμφαση στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στις δυνατότητες εξέλιξης στις Ένοπλες Δυνάμεις.
  • Το video είναι διαθέσιμο σε κοινωνικά δίκτυα και YouTube.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) με αφορμή την περίοδο επιλογής σπουδών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, παρουσιάζει video προβολής των Στρατιωτικών Σχολών, με στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων και την ανάδειξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ως μιας σύγχρονης επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική.

Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών

Το video απευθύνεται στη νέα γενιά και εστιάζει στις αξίες της γνώσης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της εξέλιξης και της προσφοράς.

Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής

Δίνεται έμφαση στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της μέριμνας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλύονται οι μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες αλλά και η υποστήριξη της καθημερινότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στρατιωτικές Σχολές: Εκπαίδευση με κύρος και προοπτικές

Στόχος του ΓΕΕΘΑ είναι οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν μια επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας που συνδυάζει γνώσεις, επαγγελματική προοπτική και προσφορά στην πατρίδα.

To video έχει ήδη αναρτηθεί σε επίσημους λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ, σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το X, το Facebook αλλά και το Instagram.

Το video είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5cjVNL9B5p8
 

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