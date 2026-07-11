Νέα φωτιά ξέσπασε σε νοσοκομείο. Αυτή τη φορά στο Θριάσιο, όπου ξαφνικά οι πολίτες είδαν να βγαίνουν καπνοί από το ισόγειο. Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει τις πληροφορίες στο Star, ενώ εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου το προσωπικό αφήνει τα ρούχα του. Στις εικόνες φαίνεται τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Η Πυροσβεστική εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - από το να κάπνισε κάποιος από το προσωπικό και να ξέχασε το τσιγάρο, έως τη βλάβη σε ηλεκτρικό πίνακα ή κάποια πρίζα, ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Ασθενείς και επισκέπτες είδαν ξαφνικά πυκνό καπνό να βγαίνει από πόρτα που γράφει WC προσωπικού. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πόρτα ήταν σφραγισμένη. Το προσωπικό του νοσοκομείου, τους είπε να παραμείνουν ήρεμοι και ότι ελέγχουν την κατάσταση, ενώ κλήθηκε η Πυροσβεστική που επιχείρησε στο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μέρες είχαμε εμπρησμό στο Σισμανόγλειο από ασθενή του νοσοκομείου.