Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο - Ντοκουμέντα Star

Καπνούς γέμισε το ισόγειο

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Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (11/7/2026)

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Νέα φωτιά ξέσπασε σε νοσοκομείο. Αυτή τη φορά στο Θριάσιο, όπου ξαφνικά οι πολίτες είδαν να βγαίνουν καπνοί από το ισόγειο. Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει τις πληροφορίες στο Star, ενώ εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο.

Σισμανόγλειο: «Ένιωθα πιεσμένος και έβαλα φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα»

Νέα φωτιά ξέσπασε σε νοσοκομείο. Αυτή τη φορά στο Θριάσιο

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου το προσωπικό αφήνει τα ρούχα του. Στις εικόνες φαίνεται τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Η Πυροσβεστική εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - από το να κάπνισε κάποιος από το προσωπικό και να ξέχασε το τσιγάρο, έως τη βλάβη σε ηλεκτρικό πίνακα ή κάποια πρίζα, ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού.  

Νέα φωτιά ξέσπασε σε νοσοκομείο. Αυτή τη φορά στο Θριάσιο,

Ασθενείς και επισκέπτες είδαν ξαφνικά πυκνό καπνό να βγαίνει από πόρτα που γράφει WC προσωπικού. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πόρτα ήταν σφραγισμένη. Το προσωπικό του νοσοκομείου, τους είπε να παραμείνουν ήρεμοι και ότι ελέγχουν την κατάσταση, ενώ κλήθηκε η Πυροσβεστική που επιχείρησε στο σημείο.

Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μέρες είχαμε εμπρησμό στο Σισμανόγλειο από ασθενή του νοσοκομείου.

 

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