«Συγγνώμη» ζήτησε ο 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να έβαλε επίτηδες φωτιά τα ξημερώματα στο στρώμα του κρεβατιού του στην Α' Παθολογική Κλινική στο Σισμανόγλειο. Από τις φλόγες, ο θάλαμος νοσηλείας έγινε στάχτη, τρεις κλινικές εκκενώθηκαν, ενώ ακόμα και οι νοσηλευτές προσπαθούσαν με πυροσβεστήρες να σβήσουν τη φωτιά.

Αυτός είναι ο θάλαμος με το νούμερο 8, στην Α' Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, που τυλίχθηκε τα ξημερώματα στις φλόγες.

Από τα τρία κρεβάτια, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που εξασφάλισε το STAR και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, έμειναν μόνο οι σκελετοί.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις πέντε το πρωί και έγινε αντιληπτή από τους νοσηλευτές βάρδιας. Ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς.

Τρεις κλινικές εκκενώθηκαν. Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης, το προσωπικό διαπίστωσε ότι έλειπε ένας ασθενής.

Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έψαξαν σε τρεις διαφορετικές διευθύνσεις τον 76χρονο άντρα. Τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε πολυκατοικία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σισμανόγλειο: Τι ισχυρίστηκε ο 76χρονος - «Ένιωθα πιεσμένος και έβαλα φωτιά με τον αναπτήρα»

«Πήρα τον αναπτήρα μου και έβαλα φωτιά στο στρώμα. Το έκανα γιατί ένιωθα πιεσμένος. Ζητώ συγγνώμη. Έχω μετανιώσει για αυτό που έκανα» είπε ο 76χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο στρώμα του μεσαίου κρεβατιού. Αν και έφυγε από το νοσοκομείο μετά την πράξη του, τελικά συνελήφθη.

ΠΑΓΝΗ: Φωτιά σε ασανσέρ - «Το σύστημα πυρόσβεσης ήταν συνδεδεμένο με τα... καζανάκια»

Αναστάτωση, όμως, επικράτησε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε ασανσέρ στην Πνευμονολογική Κλινική.

Η διευθύντρια της Κλινικής περιόρισε τις φλόγες με έναν πυροσβεστήρα μέχρι να φθάσει η Πυροσβεστική, καθώς, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, δε λειτούργησε το σύστημα πυρασφάλειας.

«Αποδείχθηκε ότι δεν είναι λειτουργικό να είναι το σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης συνεδεμένο με τα καζανάκια. Αν ισχύει...» αναφέρει ο Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρυσάλης.