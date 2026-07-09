Στη σύλληψη του 76χρονου που προσήχθη το πρωί για τη φωτιά που ξέσπασε σε θάλαμο της Α΄ Παθολογικής του Σισμανόγλειου νοσοκομείου προχώρησε η Δ.Α.Ε.Ε με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό.

Ο 76χρονος φέρεται να είπε στις αρχές ότι κάπνιζε μέσα στον θάλαμο, όταν ξαφνικά άρπαξε φωτιά το στρώμα του. Ο διπλανός ασθενής ενημέρωσε τις νοσηλεύτριες για καπνούς στο δωμάτιο και τότε ο άνδρας φέρετε να κάλεσε τη σύζυγό του και της ζήτησε να πάει να τον πάρει γιατί είχε βάλει κατά λάθος φωτιά.

Έπειτα από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κοντά στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανακρινόμενος αρχικά φέρεται να είπε πως δεν γνωρίζει κάτι για το θέμα, στη συνέχεια όμως «έσπασε» και ομολόγησε την πράξη του.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη στο Σισμανόγλειο, έκανε λόγο «για εγκληματική ενέργεια», καθώς θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές.

«Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, από αυτή την ατυχία – προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργεια που μένει να αποδειχτεί πώς ακριβώς συνέβη», δήλωσε.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην κλινική, οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό θα αποκατασταθούν στο ακέραιο.