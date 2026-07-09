Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
Πρώτη Δημοσίευση: 09.07.26, 11:56
Συγκινεί η τραυματίας Αφροδίτη Νέστορα,κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας: Μεταβαίνει στον Ιερό Ναό από το νοσοκομείο / ΕΡΤ

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνεις τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Συγγενείς, φίλοι, αλλά και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος «αποχαιρετούν σήμερα στην Κοζάνη τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Η άτυχη γυναίκα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της, μετά την πρόσφατη, φονική εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Προσομοίωση των επιθέσεων έκανε η Αντιτρομοκρατική

Κηδεία Βάγιας Νέστορα

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Η σορός της έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη περίπου στις 10:30 το πρωί, ενώ η εξόδιος ακολουθία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί, ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας είχε κατακλυστεί από δεκάδες στεφάνια στη μνήμη της.

Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»- Πώς σώθηκε η Αφρ. Νέστορα

Κόσμος στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Η σορός έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη περίπου στις 10:30 / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

«Χάθηκε η αγαπημένη μας Βαγίτσα» - Λύγισε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στην κηδεία της 

«Χάθηκε η αγαπημένη μας Βαγίτσα, από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε», ανέφερε αρχικά ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα στον επικήδειο λόγο του.

«Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα «Γιατί, γιατί, γιατί;». Δεν ήταν μόνο η μεγάλη αδελφή, ήταν μάνα, μας μάζεψε για να σπουδάσουμε, μας τάιζε, ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία της, την καλοσύνη της, την αρχοντιά της. Θαυμάζω την αισθητική της στον τρόπο που συμπεριφερόταν. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της μιλούν για μια γυναίκα κόσμημα, χωρίς αλαζονείες», είπε μη μπορώντας να κρύψει τη θλίψη του για το συγκλονιστικό γεγονός. 

Δείτε τον επικήδειο στο 54:02. 

Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της εκλιπούσης, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έφτασε νωρίς στο ναό φανερά συγκινημένος. 

Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της

Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της

Συντετριμμένος ο Παναγιώτης Νέστορας / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η παρουσία της κόρης της, Αφροδίτης Νέστορα στην κηδεία. Παρά το γεγονός ότι η νοσηλεύεται με σοβαρότατα εγκαύματα στα πόδια σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης –με τους θεράποντες ιατρούς να τονίζουν ότι η κατάστασή της δεν επιτρέπει τη λήψη εξιτηρίου ούτε καν την ορθοστασία– η ίδια ήταν ανένδοτη. Αποφάσισε να υπογράψει με δική της ευθύνη το απαραίτητο έγγραφο, ώστε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην Κοζάνη, προκειμένου να πει το τελευταίο, σπαρακτικό «αντίο» στη μητέρα της.

Αφροδίτη Νέστορα

Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της

Αφροδίτη Νέστορα  / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Θρήνος στην κηδεία Νέστορα: Με αμαξίδιο η κόρη της - «Λύγισε» ο αδελφός της

INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Το «παρών» στην τελετή για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια αναμένεται να δώσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Νίκος Ανδρουλάκης

Νίκος Ανδρουλάκης / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Έλενα Ράπτη

'Ελενα Ράπτη / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Νίκος Ταχιάος  

Νίκος Ταχιάος / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Στέλιος Πέτσας 

Στέλιος Πέτσας / Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
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