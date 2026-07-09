Τριάντα ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε τον Λόγγο Αιγίου, η έρευνα φαίνεται να μπαίνει σε νέα τροχιά. Οι Αρχές επιστρέφουν στα στοιχεία της δικογραφίας, επανεξετάζοντας από την αρχή κάθε κρίσιμο εύρημα, καθώς νέα δεδομένα δημιουργούν ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη μέσα στο σπίτι όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της.

Την ίδια ώρα, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, συνεχίζοντας να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό.

Αίγιο: Το τηλεφώνημα που αλλάζει τα δεδομένα

Από τα στοιχεία που εξετάζονται εκ νέου, ιδιαίτερο βάρος φαίνεται να αποκτά μια τηλεφωνική επικοινωνία της 54χρονης με τον γιο της, λίγο πριν εκείνος ταξιδέψει στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να του είπε: «Με έχουν βάλει να σου κάνω κακό».

Παράλληλα, ένα ακόμη στοιχείο που απασχολεί πλέον ιδιαίτερα τους ερευνητές είναι το γεγονός ότι ο 26χρονος βρέθηκε στο κρεβάτι, ανάσκελα και σκεπασμένος με μια κουβέρτα.

Πρόκειται για εύρημα που, σύμφωνα με εγκληματολόγους, μπορεί να δείχνει την οικειότητα και το δέσιμο του θύματος με τον θύτη. Ερμηνεύεται, δηλαδή, ως ένδειξη ότι ο δράστης δεν αντέχει την εικόνα του νεκρού, δικού του ανθρώπου και τον σκεπάζει για να μην τον βλέπει. Παράλληλα, η κίνηση αυτή μπορεί να εκληφθεί και ως μια μορφή φροντίδας προς τον νεκρό, σαν μια τελετουργία που ακολουθείται μετά τον θάνατο.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να συνθέσουν εκ νέου το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από το έγκλημα, αναζητώντας απαντήσεις σε λεπτομέρειες που αρχικά ίσως δεν είχαν αξιολογηθεί με την ίδια βαρύτητα.

Αίγιο: Τα ιατροδικαστικά ευρήματα προκαλούν νέο κύκλο ερευνών

Το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή δεν έχει ακόμη παραδοθεί, ωστόσο τα μέχρι στιγμής ευρήματα έχουν ήδη ανοίξει νέο κύκλο προβληματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα που έφερε η 54χρονη στο χέρι χαρακτηρίζονται ως επιφανειακά ή «δοκιμαστικά», στοιχείο που εξετάζεται ως προς το αν θα μπορούσε να συνδέεται με προσπάθεια αυτοτραυματισμού.

Παράλληλα, οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν διαπιστώθηκαν αμυντικά τραύματα, ούτε πλήγμα στην πλάτη, ενώ οι μαχαιριές στο στήθος φαίνεται να εντοπίζονται συγκεντρωμένες στα αριστερά του στήθους, στο ύψος της καρδιάς.

Αίγιο: Τι έδειξαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε ματωμένο αποτύπωμα του 65χρονου Ιταλού στον χώρο του εγκλήματος, ενώ δεν βρέθηκε DNA του ούτε πάνω στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι που εξετάστηκαν από τα εργαστήρια. Παράλληλα, δεν ανιχνεύθηκε πυρίτιδα στα χέρια του.

Αντίθετα, στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε DNA του γιου της, εύρημα που εξετάζεται σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Αίγιο: Ο 65χρονος επιμένει στην αθωότητά του

Ο Ιταλός κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διπλό φονικό.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι κοιμόταν την ώρα του εγκλήματος και πως όταν ξύπνησε αντίκρισε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της.

Παρά τους ισχυρισμούς του, κρίθηκε προφυλακιστέος και παραμένει στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Αίγιο: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένας μήνας από το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, οι Αρχές παραδέχονται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα.

Αστυνομικές και δικαστικές πηγές επισημαίνουν ότι ο φάκελος δεν έχει ακόμη «κλείσει», ενώ και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. έχει αναφέρει πως δεν υπάρχει προς το παρόν πλήρης και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Η νέα αξιολόγηση του τηλεφωνήματος της μητέρας, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των αποτελεσμάτων των εγκληματολογικών εργαστηρίων δείχνει ότι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επιθυμούν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα πριν καταλήξουν στο οριστικό συμπέρασμα.