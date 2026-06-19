Ανατροπή στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο έφεραν οι εργαστηριακές εξετάσεις, αφού τα αποτελέσματα δεν έδειξαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του Ιταλού συντρόφου της μητέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα για την ύπαρξη γενετικού υλικού κάτω από τα νύχια τόσο των θυμάτων όσο και του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, οι εξετάσεις δεν απέδωσαν αποτυπώματα του 65χρονου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που βρέθηκαν στον χώρο. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του.

Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται βρίσκεται και το κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της 54χρονης γυναίκας, το οποίο επίσης δεν είχε αποτυπώματα του 65χρονου.

Περιπλέκεται η υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Στο «μικροσκόπιο» η εικόνα του σπιτιού

Οι αστυνομικοί εστιάζουν πλέον στις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι όταν έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος φέρεται να είχε καθαριστεί, ενώ αναπάντητα παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την εξαφάνιση αντικειμένων που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό, όπως ένας κουβάς και μία σφουγγαρίστρα και για τα οποία ο Ιταλός δεν μπόρεσε να απαντήσει.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος ή προσπάθεια απόκρυψης και εξάλειψης κρίσιμων ιχνών. Παράλληλα, διερευνάται αν το όπλο τύπου φλόμπερ και το μαχαίρι που βρέθηκαν στον χώρο τοποθετήθηκαν με τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του εγκλήματος.

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον στο σπίτι του διπλού φονικού / Φωτογραφίες Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Σημειώνεται ότι από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δεν έχει καταγραφεί η παρουσία άλλου προσώπου, ενώ δεν υπήρχαν και ίχνη παραβίασης.

Ο 65χρονος έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος αναμένεται να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο της έρευνας.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις δολοφονίες της συντρόφου του και του γιου της και ότι κοιμόταν την ώρα του διπλού εγκλήματος.