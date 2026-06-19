Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ανατροπή με τα εργαστηριακά ευρήματα

Στο «μικροσκόπιο» η εικόνα του σπιτιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 10:54 Λένα Ζευγαρά: «Οι φιλίες είναι δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια»
19.06.26 , 10:44 Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!
19.06.26 , 10:25 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο μάθημα των Γερμανικών
19.06.26 , 10:16 Ελληνίδου: «Δε θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, όχι γυναίκα»
19.06.26 , 10:08 Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα «Smart Forest Ρόδος»
19.06.26 , 10:00 Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου, “BLUE” στον Κήπο του Μεγάρου
19.06.26 , 09:42 Καιρός: Μελτέμια τις επόμενες ημέρες - «Καμπανάκι» για πυρκαγιές
19.06.26 , 09:35 «MANOLIS: καρδιά σε τέσσερις χορδές» - Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
19.06.26 , 09:27 Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
19.06.26 , 09:05 Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
19.06.26 , 09:05 VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση
19.06.26 , 09:03 Αντώνης Ρέμος: Η καταγωγή, το πραγματικό επώνυμο κι ο έρωτας για την Υβόννη
19.06.26 , 09:02 Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ
19.06.26 , 08:47 Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της, με αφορμή τον γάμο της
19.06.26 , 08:36 Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ανατροπή με τα εργαστηριακά ευρήματα
Κουτσόπουλος -Μιχαλοπούλου: Χαμογελαστοί & αγκαλιά με τον μικρό Κίμωνα!
Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
MasterChef: Ο Χρήστος τραβούσε τον Γιώργο με το ζόρι για να αποχωρήσουν
Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Aνατροπή στο Αίγιο μετά τα εργαστηριακά αποτελέσματα / Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα εργαστηριακά ευρήματα στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο δεν εντόπισαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας.
  • Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορουμένου στα όπλα ή στο μαχαίρι που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.
  • Ο χώρος φέρεται να είχε καθαριστεί, με αντικείμενα που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό να είναι εξαφανισμένα.
  • Η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος και την τοποθέτηση των όπλων για να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα.
  • Ο 65χρονος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια των δολοφονιών και έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για την παρακολούθηση των εξετάσεων.

Ανατροπή στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο έφεραν οι εργαστηριακές εξετάσεις, αφού τα αποτελέσματα δεν έδειξαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του Ιταλού συντρόφου της μητέρας. 

Διπλό φονικό Αίγιο: Χωρίς ίχνη αίματος τα ρούχα του Ιταλού

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα για την ύπαρξη γενετικού υλικού κάτω από τα νύχια τόσο των θυμάτων όσο και του κατηγορουμένου. 

Αίγιο: Στο μικροσκόπιο εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο σπίτι

Παράλληλα, οι εξετάσεις δεν απέδωσαν αποτυπώματα του 65χρονου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που βρέθηκαν στον χώρο. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. 

Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται βρίσκεται και το κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της 54χρονης γυναίκας, το οποίο επίσης δεν είχε αποτυπώματα του 65χρονου.  

Διπλό έγκλημα στο Αίγιο

Περιπλέκεται η υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Στο «μικροσκόπιο» η εικόνα του σπιτιού 

Οι αστυνομικοί εστιάζουν πλέον στις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι όταν έφτασαν στο σημείο.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος φέρεται να είχε καθαριστεί, ενώ αναπάντητα παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την εξαφάνιση αντικειμένων που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό, όπως ένας κουβάς και μία σφουγγαρίστρα και για τα οποία ο Ιταλός δεν μπόρεσε να απαντήσει.  

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος ή προσπάθεια απόκρυψης και εξάλειψης κρίσιμων ιχνών. Παράλληλα, διερευνάται αν το όπλο τύπου φλόμπερ και το μαχαίρι που βρέθηκαν στον χώρο τοποθετήθηκαν με τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του εγκλήματος. 

Διπλό έγκλημα στο Αίγιο

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον στο σπίτι του διπλού φονικού / Φωτογραφίες Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Δολοφονήθηκαν μητέρα και γιος στο Αίγιο

Σημειώνεται ότι από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δεν έχει καταγραφεί η παρουσία άλλου προσώπου, ενώ δεν υπήρχαν και ίχνη παραβίασης.  

Ο 65χρονος έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος αναμένεται να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο της έρευνας. 

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις δολοφονίες της συντρόφου του και του γιου της και ότι κοιμόταν την ώρα του διπλού εγκλήματος. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΙΟ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΙΠΛΟ ΦΟΝΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top