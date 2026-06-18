Αίγιο: Στο μικροσκόπιο εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο σπίτι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου: Μαρία και γιος της βρέθηκαν νεκροί, με τον σύζυγό της προφυλακισμένο ως βασικό κατηγορούμενο.
  • Η αστυνομία σφράγισε το σπίτι του εγκλήματος και ερευνά εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα, πιθανώς συνδεδεμένο με το έγκλημα.
  • Δύο κάμερες ασφαλείας στην περιοχή δεν κατέγραψαν ύποπτες κινήσεις, εκτός από μία αδιευκρίνιστη κίνηση στις 4:05 π.μ.
  • Αναλύονται δεδομένα από τρία κινητά τηλέφωνα, με ιδιαίτερη προσοχή στο κατεστραμμένο κινητό της Μαρίας.
  • Δύο μαχαίρια βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς αξιοποιήσιμα αποτυπώματα, εξετάζεται η πιθανότητα καθαρισμού τους.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, όπου η Μαρία και ο 26χρονος γιος της, Ολύμπιος, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Παρότι ο Ιταλικής καταγωγής σύζυγος της γυναίκας έχει ήδη προφυλακιστεί ως βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία τους, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

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Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που βρέθηκαν στην περιοχή ολοκλήρωσαν χθες έναν νέο κύκλο αυτοψιών και συλλογής στοιχείων, αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

διπλό φονικό αίγιο 1

Αίγιο: Σφραγίστηκε το σπίτι του εγκλήματος

Σύμφωνα με τη Ρούλα Κουσκουρή που πραγματοποίησε αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος για λογαριασμό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», χθες έγινε και επίσημα η σφράγιση του σπιτιού, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή και παρουσία δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι τοποθέτησαν τις σχετικές σφραγίδες στην οικία.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών επέστρεψαν για ακόμη μία φορά στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σπίτι της 54χρονης. Πρόκειται για έναν παλιό φούρνο, ο οποίος ανήκε σε συγγενικά πρόσωπα της Μαρίας και σύμφωνα με πληροφορίες τα κλειδιά του χώρου βρίσκονταν στην κατοχή τόσο της ίδιας, όσο και του συζύγου της.

Αίγιο: Γιατί ερευνούν τον εγκαταλελειμμένο φούρνο

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος χώρος να συνδέεται με τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν ή μετά το έγκλημα.

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Το εγκαταλελειμμένο κτίριο επικοινωνεί ουσιαστικά με το σπίτι από την πίσω πλευρά, ενώ υπάρχει ανοιχτό συρματόπλεγμα που επιτρέπει τη μετακίνηση από τον έναν χώρο στον άλλο από τον οποιοδήποτε, χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτός.

διπλό φονικό αίγιο 1

Οι αστυνομικοί φέρονται να ερευνούν αν κάποιος θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει το σημείο είτε για να εισέλθει είτε για να απομακρυνθεί από το σπίτι, αποφεύγοντας ορατά περάσματα.

Αίγιο: Το μυστήριο με τις κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με την Ρούλα Κουσκουεή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή.

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Αρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι καταγράφει το σημείο μόνο μία κάμερα. Ωστόσο, από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές κάμερες που καλύπτουν τμήματα του χώρου γύρω από το σπίτι.

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Η πρώτη κάμερα επιτηρεί τον κεντρικό δρόμο και την είσοδο της κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει καταγράψει κανένα όχημα ή πεζό να προσεγγίζει το σπίτι κατά τις κρίσιμες ώρες της νύχτας.

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Η δεύτερη κάμερα, η οποία έχει περιορισμένο οπτικό πεδίο εξαιτίας της βλάστησης, φαίνεται να έχει καταγράψει μία αδιευκρίνιστη κίνηση περίπου στις 4:05 τα ξημερώματα.

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη σταλεί για περαιτέρω ανάλυση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί αν πρόκειται για άνθρωπο, όχημα, ζώο ή ακόμη και κίνηση που προκλήθηκε από άλλον παράγοντα.

Αίγιο: Στο μικροσκόπιο τρία κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα με τις αυτοψίες, οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ψηφιακή έρευνα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, αναλύονται εξονυχιστικά τα δεδομένα από τρία κινητά τηλέφωνα, της Μαρίας, του 26χρονου Ολύμπιου και του κατηγορούμενου συζύγου της.

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Οι ειδικοί εξετάζουν τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις τοποθεσίες και κάθε ψηφιακό ίχνος πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το έγκλημα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το κινητό τηλέφωνο της Μαρίας, το οποίο εντοπίστηκε κατεστραμμένο. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, ακόμη και σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας, τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν στην έρευνα.

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Ωστόσο, φίλη της 54χρονης, είπε στην εκπομπή, ότι τον τελευταίο καιρό η Μαρία δε χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο ήταν σχεδόν πάντα κλειστό. 

Αίγιο: Χωρίς αποτυπώματα τα μαχαίρια

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα αφορά στα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν στον χώρο.

Το πρώτο είχε εντοπιστεί σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού και αρχικά θεωρήθηκε πιθανό φονικό όπλο. Αργότερα βρέθηκε δεύτερο μαχαίρι κάτω από τη σορό της Μαρίας.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εργαστηριακές εξετάσεις, κανένα από τα δύο μαχαίρια δεν φέρει αξιοποιήσιμα αποτυπώματα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο κάποιος να καθάρισε επιμελώς τα αντικείμενα πριν εγκαταλείψει τον χώρο.

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