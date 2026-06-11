Διπλό φονικό Αίγιο: Ο 26χρονος θα έπαιρνε τη μητέρα του στη Γερμανία

Πού καταλήγουν οι αρχές για το κίνητρο του φρικτού εγκλήματος

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Διπλό φονικό Αίγιο: Ο 26χρονος θα έπαιρνε τη μητέρα του στη Γερμανία
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Πηγή: Φωτογραφία με τη χρήση AI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, με τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας να είναι ο βασικός ύποπτος.
  • Οι έρευνες επικεντρώνονται σε οικονομικά κίνητρα, καθώς η 54χρονη είχε αφήσει την περιουσία της στον γιο της, αποκλείοντας τον σύντροφό της.
  • Ο 26χρονος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία λόγω καβγάδων με τον σύντροφό της.
  • Τα θύματα δέχθηκαν βίαιη επίθεση, με τον 26χρονο να πυροβολείται και να μαχαιρώνεται, και τη μητέρα του να έχει περισσότερα από 20 τραύματα.
  • Ο 65χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Στο κίνητρο πίσω από τη φρικτή διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, επικεντρώνονται τώρα οι έρευνες της αστυνομίας, την ώρα που ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας δεν έχει ομολογήσει τίποτα, παρά το ότι συνελήφθη για το έγκλημα. Αυτό που εκτιμούν οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι πως πίσω από τη δολοφονία κρύβονται οικονομικοί και όχι προσωπικοί λόγοι. 

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Η σύγκρουση για τα χρήματα

Όπως αποκάλυψε χθες η γιαγιά του 26χρονου, η κόρη της πριν από λίγους μήνες είχε προχωρήσει στην πώληση ενός κτήματος και είχε δώσει τα χρήματα στον μοναχογιό της, ο οποίος έμενε και σπούδαζε στη Γερμανία. 

To οικονομικό κίντρο πίσω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο εξετάζουν οι αρχές - Eurokinissi

To οικονομικό κίντρο πίσω από το διπλό έγκλημα στο Αίγιο εξετάζουν οι αρχές - Eurokinissi

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 54χρονη είχε γράψει το σπίτι, στο οποίο έμενε με τον σύντροφό της και το οποίο ήταν πατρική της περιουσία, στον μοναχογιό της, βγάζοντας εκτός κληρονομιάς τον 65χρονο σύντροφό της.

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Αυτό φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό είχε προκαλέσει πολλές προστριβές ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς ο 65χρονος θεωρούσε πως θα έπρεπε να έχει μερίδιο τόσο από το σπίτι, όσο και από τα χρήματα από την πώληση του κτήματος, γιατί είχε συνεισφέρει οικονομικά στην ανακαίνιση του σπιτιού. 

Εξετάζεται αν ο 65χρονος δεν ήταν ικανοποιημένος που η σύντροφός του είχε δώσει κάποια χρήματα στον γιο της

Εξετάζεται αν ο 65χρονος δεν ήταν ικανοποιημένος που η σύντροφός του είχε δώσει κάποια χρήματα στον γιο της

Παράλληλα, η γιαγιά του 26χρονου είπε πως ο νεαρός ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα μετά από έκκληση της μητέρας του, γιατί οι καβγάδες με τον σύντροφό της τον τελευταίο καιρό για οικονομικά ζητήματα είχαν γίνει συχνοί. 

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Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές, ο νεαρός σχεδίαζε να πάρει τη μητέρα του μαζί του στη Γερμανία, τόσο για να την απομακρύνει από την τεταμένη κατάσταση, όσο και για να τη φροντίζει, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε επέμβαση καρδιάς.

Ο 65χρονος Ιταλός που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο

Ο 65χρονος Ιταλός που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η προοπτική αυτή ενδέχεται να εξόργισε τον 65χρονο, οδηγώντας τον, σύμφωνα με το βασικό σενάριο που εξετάζεται, να επιτεθεί πρώτα στον 26χρονο και στη συνέχεια στη μητέρα του, όταν εκείνη προσπάθησε να τον προστατεύσει.

Αίγιο: Τον πυροβόλησε στον ύπνο του εξ επαφής και μετά τον μαχαίρωσε

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας αποτυπώνουν τη σκληρότητα του εγκλήματος.

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Ο 26χρονος φέρεται να δέχθηκε εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια έξι μαχαιριές.

Στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν περισσότερα από 20 τραύματα από μαχαίρι.

Κάμερα που βρίσκεται κοντά στο σπίτι όπου έγινε η δολοφονία στο Αίγιο, πιθανόν να έχει καταγράψει τη στιγμή του εγκλήματος - Eurokinissi

Κάμερα που βρίσκεται κοντά στο σπίτι όπου έγινε η δολοφονία στο Αίγιο, πιθανόν να έχει καταγράψει τη στιγμή του εγκλήματος - Eurokinissi

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μακροσκοπική εξέταση, κανένα από τα δύο θύματα δεν έφερε αμυντικά τραύματα, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι αιφνιδιάστηκαν πλήρως.

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Αίγιο: Κάμερα μπορεί να έχει καταγράψει τη στιγμή της δολοφονίας

Ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογούν οι Αρχές αφορά στη στάση του 65χρονου κατά την προσαγωγή του.

Όπως αναφέρεται, αρχικά επικοινωνούσε κανονικά στα ελληνικά με τους αστυνομικούς. Ωστόσο, όταν αντιλήφθηκε ότι οι υποψίες στρέφονταν εναντίον του, ζήτησε τη συνδρομή μεταφραστή, υποστηρίζοντας ότι δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

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Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν υλικό από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το μοιραίο βράδυ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να καταγράφεται είσοδος ή έξοδος άλλου προσώπου από τη μονοκατοικία όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό.

Ο 65χρονος αν και διώκεται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο δεν έχει ομολογήσει τίποτα - Eurokinissi

Ο 65χρονος αν και διώκεται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο δεν έχει ομολογήσει τίποτα - Eurokinissi

Οι αρχές θεωρούν πιθανό η κάμερα να έχει καταγράψει ακόμη και τη λάμψη από τον πυροβολισμό στο δωμάτιο του 26χρονου, στοιχείο που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Σε βάρος του 65χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Ο κατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

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