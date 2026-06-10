Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για το διπλό φονικό που αποκαλύφθηκε χθες στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, καθώς ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη και διώκεται για ανθρωποκτονία.
Συμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 65χρονος, που θεωρείται από την πρώτη στιγμή βασικός ύποπτος, έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις και τα στοιχεία σε βάρος του είναι επιβαρυντικά. Δικαιολογείται έτσι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του.
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