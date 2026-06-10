Αίγιο: Διώκεται για ανθρωποκτονία ο Ιταλός

Κατηγορείται και για παράνομη οπλοκατοχή

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Αίγιο: Διώκεται για ανθρωποκτονία ο Ιταλός
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διώκεται για ανθρωποκτονία ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε στον Λόγγο Αιγίου.
  • Τα θύματα είναι η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της.
  • Ο 65χρονος έχει συλληφθεί και θεωρείται βασικός ύποπτος από την αρχή της έρευνας.
  • Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του.
  • Ο ύποπτος έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις κατά την ανάκριση.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για το διπλό φονικό που αποκαλύφθηκε χθες στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, καθώς ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη και διώκεται για ανθρωποκτονία.

Συμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 65χρονος, που θεωρείται από την πρώτη στιγμή βασικός ύποπτος, έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις και τα στοιχεία σε βάρος του είναι επιβαρυντικά. Δικαιολογείται έτσι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του.

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