First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»

Η κίνηση του Κωνσταντίνου που συγκίνησε την Άντα

First Dates: Πώς αντέδρασε η Άντα όταν είδε τον Κωνσταντίνο;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νέο επεισόδιο του First Dates, η Ζενεβιέβ – πάντα έτοιμη, λαμπερή και ενθουσιώδης – υποδέχτηκε την Άντα, ή Αντωνία, όπως της είπε. Η Άντα μπαίνει στο εστιατόριο ντυμένη σε μπλε αποχρώσεις που θύμιζαν θάλασσα και καλοκαίρι· με το glitter στο παπούτσι να «φωνάζει ''κόσμημα''», όπως σχολίασε η Ζεν, ξεκινώντας αμέσως το πείραγμα.

Δες το First Dates

Η κουβέντα τους άναψε γρήγορα, όταν η Ζεν ρώτησε την Άντα για τους έρωτές της. «Έρωτά μου αγιάτρευτε… έτσι κι έτσι», απάντησε εκείνη, παραδεχόμενη πως οι έρωτες «πάνε κι έρχονται» και πως οι άντρες σήμερα έχουν χάσει το φλερτ. «Εγώ τους φλερτάρω! Μου την πέφτουνε, αλλά δεν ξέρω να το πω φλερτ», εξήγησε γελώντας.

Στη συνέχεια μίλησαν για ζώδια. Η Άντα είναι Ιχθύς, αλλά είναι «ψάρι εκτός γυάλας», όπως είπε. Δήλωσε πειραχτήρι και… καρχαρίας, με τη Ζεν να της χαμογελά πλατιά, καταλαβαίνοντας ακριβώς την ενέργειά της.

Και τότε η Ζεν ανακοίνωσε: «Το αγόρι έχει έρθει – και σου έχει φέρει δώρο!»

first dates

O Kωμστανίνος έφερε λουλούδι στο ραντεβού του

Ο Κωνσταντίνος την περίμενε στο μπαρ κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο για να της το δώσει. Η Άντα συγκινήθηκε πραγματικά: «Ήταν κάτι που με άγγιξε απίστευτα… Δεν το περίμενα». Το κόκκινο άλλωστε είναι το αγαπημένο της χρώμα, «το χρώμα του πάθους», όπως εξήγησε.

Εκείνος δεν άργησε να εντυπωσιαστεί: «Γυναικάρα είσαι! Τι δεν έχεις δηλαδή;» της είπε, με τον ενθουσιασμό του να φαίνεται ξεκάθαρα. Η χημεία τους άρχισε να χτίζεται ήδη από τα πρώτα λεπτά, ανάμεσα σε πειράγματα, χιούμορ και παιχνιδιάρικα σχόλια.

Η συζήτηση πήγε από τα ζώδια… στα ποτά, όταν ο Τάσος πλησίασε στη μπάρα για να βοηθήσει την Άντα να χαλαρώσει με ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Εκείνη εξήγησε πως δεν πίνει καφέ – «είμαι του ποτού» – κάνοντας τον Τάσο να γελάσει.

Μετά τα ποτά, άνοιξαν κουβέντα για ταξίδια, φύση, βόλτες και εκδρομές. Ο Κωνσταντίνος αποκάλυψε πως αγαπά τις εξορμήσεις στη φύση: «Θες να πάμε Λιβαδειά;» τη ρώτησε. Η Άντα αμέσως ενθουσιάστηκε – και όταν η κουβέντα έφτασε στα παϊδάκια και στην προβατίνα της περιοχής, οι δυο τους είχαν ήδη μπει στο ίδιο κλίμα.

«Τέτοιον άντρα θέλω!» είπε γελώντας η Άντα. «Να πηγαίνουμε εκδρομές και να τρώμε παϊδάκια!» πρόσθεσε.

first dates

Ο Κωνσταντίνος– ήδη τρελαμένος με την ενέργειά της – την κοιτούσε με θαυμασμό, δηλώνοντας έμμεσα ότι η Άντα του άρεσε πολύ: «Πολύ ωραία γυναίκα. Γυναικάρα!», είπε στην κάμερα του First Dates.

Το ραντεβού τους εξελίχθηκε με αυθορμητισμό, ωραία διάθεση και ζωηρές συζητήσεις για έρωτα, ζώδια, ταξίδια και… κρεατοφαγικές εξορμήσεις. Ένα ραντεβού γεμάτο φλερτ, χιούμορ και έντονη προσωπικότητα – ακριβώς όπως το First Dates υπόσχεται κάθε φορά.

