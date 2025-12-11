«Δεν περίμενα ότι η Άννα Βίσση θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα»

Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης κάθισε στον καναπέ του Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης 11/12 και μίλησε μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση και τη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει.

«Μου αρέσει και τη θαυμάζω. Είναι πάντα φρέσκια. Είναι μία και ξεχωριστή. Δεν μπορώ να πω κάτι», είπε αρχικά.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα, όχι μόνο η Άννα αλλά κι άλλοι με τους οποίους έτυχε να συνεργαστώ. Δεν ξέρει κανείς το αύριο του καθενός. Με την Άννα έχουμε συνεργαστεί και μεταγενέστερα πάρα πολλές φορές», πρόσθεσε ο Γιώργος Πολυχρονιάδης.

«Είμαι τυχερός γιατί έτυχε να συνεργαστώ σχεδόν με όλους. Αυτό ήταν μεγάλο σχολείο για εμένα», κατέληξε.