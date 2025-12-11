«Δεν περίμενα ότι η Άννα Βίσση θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα»

Η δήλωσε τραγουδιστή που τη γνωρίζει από τα πρώτα της βήματα

11.12.25 , 20:09
Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης κάθισε στον καναπέ του Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης 11/12 και μίλησε μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση και τη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει.

«Δεν περίμενα ότι η Άννα Βίσση θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα»

«Μου αρέσει και τη θαυμάζω. Είναι πάντα φρέσκια. Είναι μία και ξεχωριστή. Δεν μπορώ να πω κάτι», είπε αρχικά.

Άννα Βίσση: Στη Νέα Υόρκη και σε αγώνα NBA μαζί με τα εγγόνια της

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα, όχι μόνο η Άννα αλλά κι άλλοι με τους οποίους έτυχε να συνεργαστώ. Δεν ξέρει κανείς το αύριο του καθενός. Με την Άννα έχουμε συνεργαστεί και μεταγενέστερα πάρα πολλές φορές», πρόσθεσε ο Γιώργος Πολυχρονιάδης.

«Δεν περίμενα ότι η Άννα Βίσση θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα»

«Είμαι τυχερός γιατί έτυχε να συνεργαστώ σχεδόν με όλους. Αυτό ήταν μεγάλο σχολείο για εμένα», κατέληξε.

