Λίλι Κόλινς: Η αναφορά στον… Κυριάκο Μητσοτάκη για το Emily in Paris

Όσα είπε η ηθοποιός στον Τζίμι Φάλον

11.12.25 , 19:13 Λίλι Κόλινς: Η αναφορά στον… Κυριάκο Μητσοτάκη για το Emily in Paris
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Τζίμι Φάλόν
Μια απρόσμενη ελληνική αναφορά έκανε η Λίλι Κόλινς στη συνέντευξή της στον Τζίμι Φάλον, όταν βρέθηκε καλεσμένη στο δημοφιλές Tonight Show.

Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris σχολίασε με χιούμορ όσα είχε αποκαλύψει το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις τηλεοπτικές του συνήθειες.

Λίλι Κόλινς: Η αναφορά στον… Κυριάκο Μητσοτάκη για το Emily in Paris

Η κουβέντα άναψε όταν ο Τζίμι Φάλον ανέφερε: «Πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», εξηγώντας πως η Ρώμη έχει ζητήσει η σειρά να μεταφερθεί εκεί, ενώ «ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη θέλει πίσω στο Παρίσι».

Με χιουμοριστική διάθεση, η Λίλι Κόλινς απάντησε: «Ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο».

Αμέσως μετά, η συζήτηση έφτασε μέχρι την… Αθήνα. Η πρωταγωνίστρια ανέφερε: «Κι ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;». 

Λίλι Κόλινς: Η αναφορά στον… Κυριάκο Μητσοτάκη για το Emily in Paris

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την παλιότερη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο The 2Night Show

Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη σειρά τον Μάιο του 2023, ως καλεσμένος στο The 2night Show, λέγοντας ότι την παρακολουθεί με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει: «Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ».

Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΛΙ ΚΟΛΙΝΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
EMILY IN PARIS
 |
ΜΑΡΕΒΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
 |
ΤΖΙΜΙ ΦΑΛΟΝ
