Στάθης Μαντζώρος: Καλά τα νέα - Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός

«Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα», αποκάλυψε γνωστός λυράρης

11.12.25 , 17:08 Στάθης Μαντζώρος: Καλά τα νέα - Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και περίπου έξι μήνες ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Στάθης Μαντζώρος: Καλά τα νέα - Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός

Στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Ελισάβετ Οικονόμου μίλησε ο λυράρης Ηλίας Παλιουδάκης και παρουσίασε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού. Ο Στάθης Μαντζώρος, όπως είπε, είναι καλύτερα στην υγεία του και έχει ξεπαράσει τον μεγάλο κίνδυνο.

Στάθης Μαντζώρος: «Πάει καλύτερα. Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό»

«Είχαμε συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό, όταν το μάθαμε. Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι», είπε αρχικά.

Στάθης Μαντζώρος: Καλά τα νέα - Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός

«Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας» δήλωσε ο Ηλίας Παλιουδάκης, ο οποίος μιλάει συχνά με την οικογένεια του Στάθη Μαντζώρου.

ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
