Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

Στο Ηράκλειο της Κρήτης δύο αδελφές νοσηλεύονται με μηνιγγίτιδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στο ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας τους. Η κατάσταση της μίας από τις δύο γυναίκες θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και την ανάρρωσή τους.

Η μικρότερη αδελφή, ηλικίας 22 ετών, παρουσίασε αρχικά συμπτώματα που παρέπεμπαν σε μηνιγγίτιδα, όπως υψηλό πυρετό και έντονη αδιαθεσία. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο όπου εξετάστηκε από γιατρούς και της παρασχέθηκε η απαραίτητη αρχική ιατρική φροντίδα. Η γενική της κατάσταση έδειχνε σχετικά σταθερή, γεγονός που επέτρεψε την επιστροφή της στο σπίτι της για παρακολούθηση. Ωστόσο, λίγο αργότερα η υγεία της επιδεινώθηκε απότομα. Η νεαρή γυναίκα έχασε την επαφή με το περιβάλλον και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ώστε να υποστηριχθεί η αναπνοή της και να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας της τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη αδελφή της, 26 ετών, υποβλήθηκε επίσης σε προληπτικές εξετάσεις στο ίδιο νοσοκομείο, καθώς παρουσίαζε δέκατα. Αρχικά δεν διαπιστώθηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και η εικόνα της δεν προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία. Παρόλα αυτά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της επιδεινώθηκε σημαντικά.

Ο μηνιγγιτιδόκοκκος προκάλεσε επιπλοκές, οδηγώντας σε εγκεφαλίτιδα. Πλέον η 26χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, όπου οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές επιπτώσεις της λοίμωξης.