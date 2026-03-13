Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

Με εγκεφαλίτιδα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων η 26χρονη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 19:38 Άνοιξε η εφαρμογή για φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων
13.03.26 , 19:32 Δωρεάν ταινίες στο Star.gr και την υβριδική τηλεόραση του Star αυτό το ΣΚ
13.03.26 , 19:13 Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο ύποπτος για τον φόνο 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ
13.03.26 , 19:04 Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ
13.03.26 , 18:39 Cash or Trash: Συμμαχία αγοραστών για τις αφίσες της Ρένας Βλαχοπούλου
13.03.26 , 18:30 Cash or Trash: Πούλησε το επώνυμο τραπέζι της η Κατερίνα Τσάβαλου;
13.03.26 , 18:22 Λεσόρ: Το Συγκινητικό Μήνυμα Του Γιου Του Που Έγινε Viral
13.03.26 , 18:13 Κιλκίς: 15χρονη Φυλάσσεται Από Αστυνομικούς Σε Νοσοκομείο- Δεν Υπάρχει Δομή
13.03.26 , 17:51 Πηνελόπη Πλάκα: Η βιντεοκλήση με τρομακτικό μακιγιάζ που προκάλεσε πανικό
13.03.26 , 17:50 Οπαδικό το κίνητρο της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη!
13.03.26 , 17:21 Νέο σπίτι; Πώς κάνεις την αρχή από το στεγαστικό δάνειο μέχρι τον εξοπλισμό
13.03.26 , 17:00 VW Επαγγελματικά οχήματα:: Πρωταγωνιστούν στην FOOD EXPO 2026
13.03.26 , 16:53 Αποκάλυψη από τον πάροχο του Predator, Ντίλιαν, για τις υποκλοπές
13.03.26 , 16:21 Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ο ύποπτος - Βρέθηκε θήκη μαχαιριού 4 εκατοστών
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Σκορδά για Μενεγάκη: «Είναι χυδαίο. Όποιος το σκέφτηκε, να ντρέπεται»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Αλίκη Καραμανλή: Στη Βουκουρεστίου για ψώνια με τη μητέρα της
Ανθή Βούλγαρη - Ο γιος της έγινε ενός: «Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά»
Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο ύποπτος για τον φόνο 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: cretalive.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο αδελφές νοσηλεύονται με μηνιγγίτιδα στο Ηράκλειο Κρήτης, με την 26χρονη σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η 22χρονη αδελφή παρουσίασε αρχικά συμπτώματα, αλλά η κατάσταση της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε διασωλήνωση.
  • Οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την 22χρονη, ενώ η 26χρονη υποφέρει από εγκεφαλίτιδα λόγω μηνιγγιτιδόκοκκου.
  • Η 26χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή της.
  • Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στο ιατρικό προσωπικό.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης δύο αδελφές νοσηλεύονται με μηνιγγίτιδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στο ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας τους. Η κατάσταση της μίας από τις δύο γυναίκες θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και την ανάρρωσή τους.

«Η ζωή νίκησε τον θάνατο»: Ευχάριστα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα

Η μικρότερη αδελφή, ηλικίας 22 ετών, παρουσίασε αρχικά συμπτώματα που παρέπεμπαν σε μηνιγγίτιδα, όπως υψηλό πυρετό και έντονη αδιαθεσία. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο όπου εξετάστηκε από γιατρούς και της παρασχέθηκε η απαραίτητη αρχική ιατρική φροντίδα. Η γενική της κατάσταση έδειχνε σχετικά σταθερή, γεγονός που επέτρεψε την επιστροφή της στο σπίτι της για παρακολούθηση. Ωστόσο, λίγο αργότερα η υγεία της επιδεινώθηκε απότομα. Η νεαρή γυναίκα έχασε την επαφή με το περιβάλλον και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ώστε να υποστηριχθεί η αναπνοή της και να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας της τις επόμενες ημέρες.

Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία για την παιδίατρο - «Είδε το παιδί 24 ώρες μετά»

Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη αδελφή της, 26 ετών, υποβλήθηκε επίσης σε προληπτικές εξετάσεις στο ίδιο νοσοκομείο, καθώς παρουσίαζε δέκατα. Αρχικά δεν διαπιστώθηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και η εικόνα της δεν προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία. Παρόλα αυτά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της επιδεινώθηκε σημαντικά.

Η μαρτυρική ζωή του Άγγελου: Τον έδερναν, τον νάρκωναν & τραβούσαν βίντεο

Ο μηνιγγιτιδόκοκκος προκάλεσε επιπλοκές, οδηγώντας σε εγκεφαλίτιδα. Πλέον η 26χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, όπου οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές επιπτώσεις της λοίμωξης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top