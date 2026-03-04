«Η ζωή νίκησε τον θάνατο»: Ευχάριστα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα

Μετά από 11 ημέρες αγωνίας, το πέντε μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που κινδύνεψε από μηνιγγίτιδα βγήκε από τη ΜΕΘ υγιές.

Το παιδί κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο, με τον Ανδρέα Ηλιάδη να δηλώνει ότι «η ζωή τελικά επικράτησε».

Σύμφωνα με το imerazante.gr., το βρέφος βγήκε από την απομόνωση της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου κ. Ηλιάδης, ανάρτησε σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως πρόκειται για «μια όμορφη ημέρα για την εντατική μας».

«Όταν σώζεται ένα παιδί, σώζεται ολόκληρος ο κόσμος», τόνισε ο ίδιος, ευχόμενος στον μικρό «ήρωα» μια ζωή γεμάτη υγεία και χαρές από εδώ και στο εξής.

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Ανδρέας Ηλιάδης

Aκολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».

Ζάκυνθος: Αναστολή άσκησης καθηκόντων για την παιδίατρο του νοσοκομείου

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, το βρέφος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με υψηλό πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α', αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα του βρέφους, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Την ίδια ώρα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη ιατρός τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της, ενώ στόχος της έρευνας είναι -όπως επισημαίνεται- η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών κάλυψης της εφημερίας και της διαχείρισης του περιστατικού.