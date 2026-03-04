«Η ζωή νίκησε τον θάνατο»: Ευχάριστα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα

Βγήκε από τη ΜΕΘ - Η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 21:00 Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό
04.03.26 , 20:57 Δέσποινα Βανδή: Τρελό γέλιο στο... γυμναστήριο με τον Γιάννη Κατινάκη!
04.03.26 , 20:36 Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή
04.03.26 , 20:31 Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!
04.03.26 , 20:13 Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»
04.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;
04.03.26 , 19:42 Υπερψηφίσθηκε η επιστολική ψήφος και ισχύει στις επόμενες εκλογές
04.03.26 , 19:26 CNN: Δημοσιογράφος στο Τελ Αβίβ βγάζει το μικρόφωνο και τρέχει να καλυφθεί!
04.03.26 , 19:20 «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»: Ευχάριστα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα
04.03.26 , 19:00 Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση
04.03.26 , 18:59 Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
04.03.26 , 18:55 Μ. Βρετανία: Σκάνδαλο κατασκοπείας Κίνας με εμπλοκή συζύγου βουλευτή
04.03.26 , 18:37 Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!
04.03.26 , 18:28 BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου
04.03.26 , 18:20 Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή αποκάλυψη για την 5χρονη κόρη της
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ για το βρέφος που νόσησε από μηνιγγίτιδα / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πέντε μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο βγήκε υγιές από τη ΜΕΘ μετά από 11 ημέρες νοσηλείας λόγω μηνιγγίτιδας.
  • Ο διευθυντής της ΜΕΘ, Ανδρέας Ηλιάδης, δήλωσε ότι "η ζωή νίκησε τον θάνατο" και ευχήθηκε στον μικρό ήρωα υγεία και χαρές.
  • Το βρέφος εισήχθη αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με υψηλό πυρετό και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
  • Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την παιδίατρο που είχε την ευθύνη της εφημερίας.
  • Η ιατρός τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας για τη διαχείριση του περιστατικού.

Μετά από 11 ημέρες αγωνίας, το πέντε μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που κινδύνεψε από μηνιγγίτιδα βγήκε από τη ΜΕΘ υγιές.  

Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία για την παιδίατρο - «Είδε το παιδί 24 ώρες μετά»

Το παιδί κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο, με τον Ανδρέα Ηλιάδη να δηλώνει ότι «η ζωή τελικά επικράτησε». 

Σύμφωνα με το imerazante.gr., το βρέφος βγήκε από την απομόνωση της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου κ. Ηλιάδης, ανάρτησε σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως πρόκειται για «μια όμορφη ημέρα για την εντατική μας». 

«Όταν σώζεται ένα παιδί, σώζεται ολόκληρος ο κόσμος», τόνισε ο ίδιος, ευχόμενος στον μικρό «ήρωα» μια ζωή γεμάτη υγεία και χαρές από εδώ και στο εξής. 

Πάτρα: Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Ανδρέας Ηλιάδης 

Aκολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές». 

Ζάκυνθος: Αναστολή άσκησης καθηκόντων για την παιδίατρο του νοσοκομείου 

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, το βρέφος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με υψηλό πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α', αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα του βρέφους, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του. 

Την ίδια ώρα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη ιατρός τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της, ενώ στόχος της έρευνας είναι -όπως επισημαίνεται- η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών κάλυψης της εφημερίας και της διαχείρισης του περιστατικού. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top