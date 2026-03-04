Μ. Βρετανία: Σκάνδαλο κατασκοπείας Κίνας με εμπλοκή συζύγου βουλευτή

Δεν υπάρχει ένδειξη παρανομίας απαντά η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σκωτσέζα βουλευτής Joani Reid δηλώνει ότι ο σύζυγός της δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, μετά τη σύλληψη τριών ανδρών στη Βρετανία.
  • Οι συλληφθέντες, ηλικίας 39, 43 και 68 ετών, κατηγορούνται για παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών σύμφωνα με τον Νόμο για την Εθνική Ασφάλεια.
  • Η Reid τονίζει ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Κίνα και δεν έχει ασχοληθεί με κινεζικά συμφέροντα ως βουλευτής.
  • Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες αν αποδειχθεί κινεζική παρέμβαση στις υποθέσεις της χώρας.
  • Οι συλλήψεις έρχονται μετά από πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Keir Starmer στο Πεκίνο, στο πλαίσιο επαναπροσέγγισης των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου–Κίνας.

Τη θέση ότι δεν έχει καμία ένδειξη παρανομίας από την πλευρά του συζύγου της διατυπώνει η Σκωτσέζα βουλευτής των Εργατικών Joani Reid, στον απόηχο της σύλληψης τριών ανδρών στη Βρετανία με την υποψία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Νωρίτερα, η Metropolitan Police ανακοίνωσε ότι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 43 και 68 ετών, συνελήφθησαν στο Λονδίνο και στην Ουαλία, στο πλαίσιο έρευνας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βάσει του National Security Act. Όπως διευκρινίστηκε, δεν υφίσταται «άμεση ή επικείμενη απειλή για το κοινό», ενώ οι τρεις ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση.

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι του σμήναρχου στην Κίνα

Η Reid, που εκπροσωπεί την περιφέρεια East Kilbride και Strathaven, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συζύγου της, Ντέιβιντ Τέιλορ.

«Ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου αποτελούμε μέρος αυτής της έρευνας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε από τα μέσα ενημέρωσης σαν να είμαστε», τόνισε, ζητώντας από τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των παιδιών της.

Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Κίνα ούτε έχει παρέμβει στη Βουλή των Κοινοτήτων για ζητήματα που αφορούν το Πεκίνο. «Δεν έχω καταθέσει καμία ερώτηση σχετική με την Κίνα. Από όσο γνωρίζω, δεν έχω συναντήσει κινεζικές επιχειρήσεις, διπλωμάτες ή κρατικούς αξιωματούχους όσο είμαι βουλευτής, ούτε έχω θέσει οποιοδήποτε ζήτημα που να αφορά –έστω και συμπτωματικά– κινεζικά συμφέροντα», ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι «σοσιαλδημοκράτισσα που πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, στα ελεύθερα συνδικάτα και στις ελεύθερες εκλογές», απορρίπτοντας κάθε υπόνοια συμπάθειας προς το καθεστώς του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Οι συλλήψεις και το νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ο 39χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο, ο 68χρονος στο Powys και ο 43χρονος στο Pontyclun της Ουαλίας. Οι τρεις άνδρες φέρονται να κατηγορούνται για παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, βάσει του άρθρου 3 του Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023 με στόχο την αντιμετώπιση ενεργειών που στρέφονται κατά των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παραμένουν υπό κράτηση δυνάμει της νομοθεσίας περί Ποινικής Δικονομίας και Αποδεικτικών Στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διευθύνσεις στο Λονδίνο, στο East Kilbride και στο Κάρντιφ. Στην επιχείρηση συνέδραμαν αντιτρομοκρατικές μονάδες από την Ουαλία και τη Σκωτία.

Η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, διοικητής Helen Flanagan, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί «σημαντική αύξηση» στις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, διαβεβαιώνοντας ότι οι αρχές εργάζονται για να «αναχαιτίσουν κακόβουλες δραστηριότητες όπου υπάρχουν υπόνοιες».

Πολιτικές διαστάσεις

Οι συλλήψεις σημειώνονται λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Keir Starmer στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης για προσεκτική επαναπροσέγγιση των οικονομικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου–Κίνας.

Ο αρμόδιος υπουργός Ασφαλείας Dan Jarvis προειδοποίησε ότι, εφόσον αποδειχθεί κινεζική παρέμβαση στις κυρίαρχες υποθέσεις της χώρας, θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες». Όπως ανέφερε στη Βουλή, η κυβέρνηση παραμένει «αποφασισμένη να αντιμετωπίσει κάθε δραστηριότητα ξένης παρέμβασης που στοχεύει το Ηνωμένο Βασίλειο, από οποιονδήποτε κρατικό δρώντα».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι θα ήταν «αφελές» να υποστηρίξει κανείς πως το Λονδίνο δεν θα πρέπει να διατηρεί μια «λειτουργική σχέση συνεργασίας» με την Κίνα, επισημαίνοντας ότι οι βρετανικές αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους Κινέζους αξιωματούχους στο Λονδίνο και στο Πεκίνο για τις καταγγελίες.
 

