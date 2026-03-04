Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!

Όσα αποκάλυψε η ταλαντούχα ηθοποιός σε νέα της τηλεοπτική συνέντευξη

Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!
Δείτε όσα είπε η Στεφανία Γουλιώτη στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στεφανία Γουλιώτη μίλησε για την αναγνώριση και αποδοχή της θλίψης και των προσωπικών της σκοτάδων.
  • Τόνισε ότι η θλίψη είναι φυσιολογική και δεν σημαίνει αυτοκαταστροφικότητα.
  • Ανέφερε την ανάγκη για υποστήριξη από ανθρώπους που κατανοούν τη θλίψη.
  • Επισήμανε ότι η εποχή της εικόνας εμποδίζει την έκφραση και την αποδοχή των σκοταδιών.
  • Η αποδοχή των σκοταδιών της έχει φέρει περισσότερη εσωτερική γαλήνη.

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ ήταν η Στεφανία Γουλιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης. 

Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα casting για μια ταινία με τον Brad Pitt»

Ανάμεσα σε άλλα, η ταλαντούχα ηθοποιός. αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει αναγνωρίσει και αγκαλιάσει την θλίψη και τα προσωπικά της σκοτάδια στο παρελθόν.

Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μέχρι να μάθεις και να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος. Μέχρι τότε καίνε τα μέσα σου. Καίει το σύστημα, εγώ τουλάχιστον καίω. Μέχρι να συνειδητοποιήσω και να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου και τη λογική μου, να τα βγάλω έξω και να μπορώ να συνομιλήσω μ’ αυτά είναι ένας μεγάλος κόπος. Εντάξει, υπάρχουν κι άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό γιατί έζησαν με άλλες προσλαμβάνουσες». 

Στεφανία Γουλιώτη: Το παραμυθένιο ταξίδι στο μέρος που λατρεύουν τα παιδιά!

«Υπάρχουμε κι άνθρωποι που είμαστε σε μια διαρκή συνομιλία μ’ αυτό, το αποδέχεσαι. Εγώ ενοχοποιούσα τον εαυτό μου πάρα πολύ γιατί έχουμε μια ταμπέλα ότι το να είσαι θλιμμένος σημαίνει ότι είσαι αυτοκαταστροφικός. Όχι, είναι απολύτως φυσιολογικό να είσαι θλιμμένος και να είσαι μες στη θλίψη και να το αγκαλιάζεις αυτό. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου που θα το αγκαλιάσουν αυτό, μαζί σου», πρόσθεσε μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. 

Η Στεφανία Γουλιώτη κι ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστούν στη σειρά της ΕΡΤ, Αύριο

Η Στεφανία Γουλιώτη κι ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστούν στη σειρά της ΕΡΤ, Αύριο /Φωτογραφία ΕΡΤ

«Αυτή η εποχή της εικόνας που ζούμε, στην παγίδα της οποίας έχω πέσει κι εγώ, δε βοηθάει σ’ αυτό που λέω. Αυτό είναι που λέω ότι πάει τον κόσμο πίσω όλο αυτό, το να μην βλέπουμε και να μην εκφραζόμαστε. Να είμαστε δηλαδή μόνο μες στο χρώμα. Περισσότερη δυστυχία είχα όταν προσπαθούσα να κάνω ότι δεν υπάρχουν τα σκοτάδια μου και να ενοχοποιώ τον εαυτό μου γι’ αυτά παρά τώρα, που ζω και τους δίνω χώρο και χρόνο», είπε η Στεφανία Γουλιώτη που βλέπουμε στις σειρές Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στον Alpha και στο Αύριο της ΕΡΤ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Back to Top