Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ ήταν η Στεφανία Γουλιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ανάμεσα σε άλλα, η ταλαντούχα ηθοποιός. αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει αναγνωρίσει και αγκαλιάσει την θλίψη και τα προσωπικά της σκοτάδια στο παρελθόν.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μέχρι να μάθεις και να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος. Μέχρι τότε καίνε τα μέσα σου. Καίει το σύστημα, εγώ τουλάχιστον καίω. Μέχρι να συνειδητοποιήσω και να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου και τη λογική μου, να τα βγάλω έξω και να μπορώ να συνομιλήσω μ’ αυτά είναι ένας μεγάλος κόπος. Εντάξει, υπάρχουν κι άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό γιατί έζησαν με άλλες προσλαμβάνουσες».

«Υπάρχουμε κι άνθρωποι που είμαστε σε μια διαρκή συνομιλία μ’ αυτό, το αποδέχεσαι. Εγώ ενοχοποιούσα τον εαυτό μου πάρα πολύ γιατί έχουμε μια ταμπέλα ότι το να είσαι θλιμμένος σημαίνει ότι είσαι αυτοκαταστροφικός. Όχι, είναι απολύτως φυσιολογικό να είσαι θλιμμένος και να είσαι μες στη θλίψη και να το αγκαλιάζεις αυτό. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου που θα το αγκαλιάσουν αυτό, μαζί σου», πρόσθεσε μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η Στεφανία Γουλιώτη κι ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστούν στη σειρά της ΕΡΤ, Αύριο /Φωτογραφία ΕΡΤ

«Αυτή η εποχή της εικόνας που ζούμε, στην παγίδα της οποίας έχω πέσει κι εγώ, δε βοηθάει σ’ αυτό που λέω. Αυτό είναι που λέω ότι πάει τον κόσμο πίσω όλο αυτό, το να μην βλέπουμε και να μην εκφραζόμαστε. Να είμαστε δηλαδή μόνο μες στο χρώμα. Περισσότερη δυστυχία είχα όταν προσπαθούσα να κάνω ότι δεν υπάρχουν τα σκοτάδια μου και να ενοχοποιώ τον εαυτό μου γι’ αυτά παρά τώρα, που ζω και τους δίνω χώρο και χρόνο», είπε η Στεφανία Γουλιώτη που βλέπουμε στις σειρές Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στον Alpha και στο Αύριο της ΕΡΤ.