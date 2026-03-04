Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Αλλαγη στέγης για την 4η σεζόν του DRAGONS’ DEN

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 21:00 Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό
04.03.26 , 20:57 Δέσποινα Βανδή: Τρελό γέλιο στο... γυμναστήριο με τον Γιάννη Κατινάκη!
04.03.26 , 20:36 Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή
04.03.26 , 20:31 Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!
04.03.26 , 20:13 Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»
04.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;
04.03.26 , 19:42 Υπερψηφίσθηκε η επιστολική ψήφος και ισχύει στις επόμενες εκλογές
04.03.26 , 19:26 CNN: Δημοσιογράφος στο Τελ Αβίβ βγάζει το μικρόφωνο και τρέχει να καλυφθεί!
04.03.26 , 19:20 «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»: Ευχάριστα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα
04.03.26 , 19:00 Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση
04.03.26 , 18:59 Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
04.03.26 , 18:55 Μ. Βρετανία: Σκάνδαλο κατασκοπείας Κίνας με εμπλοκή συζύγου βουλευτή
04.03.26 , 18:37 Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!
04.03.26 , 18:28 BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου
04.03.26 , 18:20 Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή αποκάλυψη για την 5χρονη κόρη της
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες ΣΚΑΪ
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Σάκη Τανιμανίδη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ μετά από μακρόχρονη συνεργασία με τον ΑΝΤ1.
  • Η 4η σεζόν του «DRAGONS’ DEN» θα προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει και άλλα πρωτοποριακά τηλεοπτικά προγράμματα.
  • Το «DRAGONS’ DEN» είναι παγκοσμίως γνωστό ριάλιτι επιχειρηματικότητας.
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης είχε μεγάλη επιτυχία με το πρώτο Survivor το 2017.

Στο δυναμικό του ΣΚΑΪ επιστρέφει ο Σάκης Τανιμανίδης, ύστερα από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα το απόγευμα της Τετάρτης από το κανάλι του Φαλήρου.

Ετσι, την 4η σεζόν του πολυσυζητημένου DRAGONS’ DEN θα δούμε μέσα από τη νέα του τηλεοπτική στέγη.

Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

«Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και την BetterKnown Entertainment, για την 4η σεζόν του απόλυτου project επιχειρηματικότητας, του συναρπαστικού «DRAGONS’ DEN», καθώς και άλλων πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, εμπνευσμένος παραγωγός και δυναμικός επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας, του ρίσκου και της καινοτομίας, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν.

Από το αρχικό του λανσάρισμα στην Ιαπωνία το 2001 ως “Money Tigers”, το format της Nippon TV, σε διανομή της Sony Pictures Television, έγινε γνωστό παγκοσμίως με διάφορους τίτλους (μεταξύ άλλων «Dragons’ Den», «Shark Tank» και «Lions’ Den») και αναδείχτηκε στο Νο1 επιχειρηματικό ριάλιτι σόου στις χώρες μετάδοσής του.

Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι DRAGONS έρχονται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και επιχειρηματικής δράσης.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και το «DRAGONS’ DEN IV» έρχονται στον ΣΚΑΪ. Και ο ΣΚΑΪ τους εύχεται καλή επιτυχία!»

Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Θυμίζουμε ότι ο παρουσιαστής έζησε τη μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία της καριέρας του το 2017, παρουσιάζοντας το πρώτο Survivor με νικητή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
DRAGON'S DEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top