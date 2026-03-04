BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου

Ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της αυτοκίνησης

BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελυταία μοντέλα του ομίλου
Το BMW Welt έχει εδραιωθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο του αστικού τοπίου του Μονάχου, αλλά και της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της βαυαρικής πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής. Πριν από 25 χρόνια ξεκίνησε ο σχεδιασμός αυτού που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα αξιοθέατα της Βαυαρίας.

BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου

Το BMW Welt ξεχωρίζει όχι μόνο για τη βραβευμένη, φουτουριστική αρχιτεκτονική του, αλλά κυρίως για την μοναδική ευκαιρία που προσφέρει στους επισκέπτες να έρθουν σε άμεση επαφή με τις μάρκες του Ομίλου BMW. Σήμερα, το BMW Welt υποδέχεται πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και πελάτες από όλη τη Γερμανία που έρχονται για να παραλάβουν τα οχήματά τους – περισσότερα από 280.000 μέχρι σήμερα.

BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου

Το BMW Welt χαρίζει μια μοναδική εμπειρία σε κάθε επισκέπτη: πέρα από την παραλαβή των οχημάτων, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα πιο πρόσφατα μοντέλα των BMW, BMW M, MINI, BMW Motorrad και Rolls-Royce Motor Cars μέσα από ποικίλες εκθέσεις, με προσωπική καθοδήγηση για τα προϊόντα, καθώς και ξεναγήσεις για τους θιασώτες της αυτοκίνησης και της αρχιτεκτονικής. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με μία γευστική περιήγηση στα τέσσερα εστιατόρια και μπιστρό, συμπεριλαμβανομένου του νέου εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας THE CLOUD by Käfer.

BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου

Ο καθηγητής Wolf D. Prix, αρχιτέκτονας του BMW Welt, υπήρξε μαθητής του Karl Schwanzer, δημιουργού του εμβληματικού κτιρίου της BMW με τους τέσσερις κυλίνδρους. Μαζί με την ομάδα του στο Coop Himmelb(l)au, που αριθμεί 120 αρχιτέκτονες, σχεδίασαν 1.200 αίθουσες εντός του BMW Welt. Οι εντυπωσιακοί χώροι εκδηλώσεων είναι διαθέσιμοι για κρατήσεις, ενώ το BMW Welt Auditorium φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σκηνή του Μονάχου μετά την Όπερα. Κάθε χρόνο διοργανώνονται περίπου 400 εκδηλώσεις, ανάμεσά τους το Bavarian Sports Prize και το Blauer Panther TV & Streaming Award. 

BMW
 |
BMW WELT
 |
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
