Δώρο Πάσχα 2026: Η προθεσμία, τα ποσά και οι κυρώσεις για μη καταβολή

Σε τροχιά αντίστροφης μέτρησης έχει μπει η καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, οι εργοδότες οφείλουν να έχουν πιστώσει τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική από τον νόμο και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για τη μη καταβολή του.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Στο τελικό ποσό προστίθεται η αναλογία του επιδόματος αδείας (συντελεστής 0,04166).

Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, τα μικτά ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Κατώτατος μισθός (830 ευρώ): 432,29 ευρώ μικτά

Μισθός 1.000 ευρώ: 520,83 ευρώ μικτά

Μισθός 1.500 ευρώ: 781,25 ευρώ μικτά

Μισθός 2.000 ευρώ: 1.041,66 ευρώ μικτά

Για όσους η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε ολόκληρο το τετράμηνο, καταβάλλεται αναλογία δώρου. Η αναλογία υπολογίζεται σε 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής

Η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα επισύρει κυρώσεις για τους εργοδότες. Σε περίπτωση παράβασης της προθεσμίας της Μεγάλης Τετάρτης, προβλέπονται:

-Ποινικές κυρώσεις, με εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

-Επιβολή προστίμων από την Επιθεώρηση Εργασίας, έπειτα από καταγγελία εργαζομένων ή σωματείων.

Οι εργαζόμενοι που διαπιστώνουν παραβάσεις έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και σε άλλες αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

