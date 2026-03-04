Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή αποκάλυψη για την 5χρονη κόρη της

«Έχει αποφασίσει ότι θα λέει τα νέα με τον μπαμπά της»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Ηλιάκη μέσα από την εκπομπή της με τον Κρατερό Κατσούλη «Νωρίς – Νωρίς», το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»

Αφορμή στάθηκαν όσα είπε ο καλεσμένος τους Ίαν Στρατής για την πατρότητα. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στη σχέση που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα ο σύζυγός της, Στέλιος Μανουσάκης με την κόρη τους Κατερίνα και την καθημερινή τους συνήθεια.

«Χαίρομαι που σήμερα έχουμε έναν μπαμπά γιατί έρχονται όλο μαμάδες και λέμε τα δικά μας τα μαμαδίστικα. Σκεφτόμουν προχθές ότι μιλάμε όλη την ώρα για τις μαμάδες ενώ είναι εξίσου σημαντικοί και οι μπαμπάδες. Εγώ έχω ανακαλύψει αυτές τις ημέρες ότι η κόρη μου έχει αρχίσει και κάνει δικούς της κώδικες με τον μπαμπά της και αποκτούν δικές τους συνήθειες.

Το βράδυ για παράδειγμα, έχει αποφασίσει ότι θα λέει τα νέα με τον μπαμπά της και εγώ την περιμένω στο κρεβάτι για να κοιμηθούμε και ζηλεύω. Όταν της λέω να πάω και εγώ εκεί να ακούσω, μου απαντάει “όχι μαμά, αυτό είναι κάτι που κάνω με τον μπαμπά”», είπε η Μαρία Ηλιάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης έγιναν γονείς το 2021. Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Κατερίνα, ενώ υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Ηλιάκη - Μανουσάκης: Σκέφτονται δεύτερο παιδί;

 

 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, η παρουσιάστρια πρόσφατα ξεκαθάρισε ότι το θέμα έχει πλέον κλείσει. «Έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ», ανέφερε, τονίζοντας πως νιώθει ότι έχει μεγαλώσει και ότι οι αντοχές της δεν είναι οι ίδιες. «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι. Αισθάνομαι πολύ κουρασμένη και κουράζομαι πλέον πιο εύκολα», κατέληξε.

 

