Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»

«Δεν έχω χορτάσει την τηλεόραση»

Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε ανοιχτά για όσα την απασχολούν αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα και της ζωής της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πορεία της στην τηλεόραση και στο συμβόλαιό της με την ΕΡΤ, στην προσωπική της ζωή, αλλά και στο αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη.

«Δυσκολευόμουν να παραδεχτώ ότι μου έλειπε η τηλεόραση»

Αναφερόμενη στην τηλεοπτική της απουσία και την επιστροφή της, η Μαρία Ηλιάκη εξομολογήθηκε πως πάντα την απασχολούσε το ενδεχόμενο να μείνει εκτός τηλεόρασης. 

Μαρία Ηλιάκη - Στέλιος Μανουσάκης

«Με ένοιαζε να μη μείνω για πάντα εκτός, γιατί αυτό ξέρω να κάνω και μου αρέσει πολύ», ανέφερε σε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο κανάλι της στο YouTube, εξηγώντας πως δεν αισθάνεται ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της στον χώρο. Όπως είπε, δυσκολευόταν να παραδεχτεί ακόμη και στον εαυτό της ότι της λείπει η τηλεόραση και ότι θέλει να επιστρέψει, καθώς φοβόταν τα σχόλια του τύπου «δεν κουράστηκε ακόμα;».

Η «συμφωνία» της Μαρίας Ηλιάκη: Τι δε θέλει ποτέ να ακούσει η κόρη της;

Η ίδια τόνισε πως ποτέ δεν ένιωσε ότι ήθελε να σταματήσει οριστικά. «Μέσα μου ήλπιζα ότι θα ξανάρθει η στιγμή και τελικά ήρθε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το φετινό της τηλεοπτικό βήμα στην ΕΡΤ ήταν ακριβώς αυτό που επιθυμούσε, με το συμβόλαιό της να αφορά αποκλειστικά τη φετινή σεζόν.

Ο Στέλιος Μανουσάκης και η κόρη τους, Κατερίνα

Μιλώντας για την οικογένειά της, η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση με την κόρη της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με το παιδάκι μου περνάμε έναν πολύ μεγάλο έρωτα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σύζυγό της, τονίζοντας πως εκείνος και η κόρη τους ήρθαν στη ζωή της «την κατάλληλη στιγμή».

 

Η Μαρία Ηλιάκη δε δίστασε να κάνει αυτοκριτική για το παρελθόν της, δηλώνοντας πως πριν γνωρίσει τον Στέλιο Μανουσάκη οι επιλογές της στις σχέσεις ήταν λανθασμένες. «Πίστευα ότι ήθελα να δεσμευτώ απόλυτα και κάθε φορά έλεγα “αυτός είναι”, αλλά τελικά δεν ήταν», εξήγησε, συμπληρώνοντας ότι συχνά γινόταν πιεστική και εμμονική, κάτι που οδηγούσε αναπόφευκτα στο τέλος των σχέσεων.

Σκέφτονται δεύτερο παιδάκι;

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι το θέμα έχει πλέον κλείσει. «Έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ», ανέφερε, τονίζοντας πως νιώθει ότι έχει μεγαλώσει και ότι οι αντοχές της δεν είναι οι ίδιες. «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι. Αισθάνομαι πολύ κουρασμένη και κουράζομαι πλέον πιο εύκολα», κατέληξε.

Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
