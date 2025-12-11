Η «συμφωνία» της Μαρίας Ηλιάκη: Τι δε θέλει ποτέ να ακούσει η κόρη της;

Σε μια συζήτηση που άγγιξε ευαίσθητες αλλά και καθημερινές πλευρές της γονεϊκότητας, η Μαρία Ηλιάκη και η Ζέτα Δούκα φιλοξενήθηκαν στο νέο επεισόδιο του podcast του Project Parenting Για Γονείς, μιλώντας ανοιχτά για τις αγωνίες, τα πρότυπα και τα στερεότυπα που επηρεάζουν τα παιδιά τους.

Η Μαρία Ηλιάκη, η οποία μεγαλώνει την τετράχρονη κόρη της, Κατερίνα, μαζί με τον σύντροφό της Στέλιο Μανουσάκη, εξέφρασε τους προσωπικούς της φόβους και τις αποφάσεις που έχει πάρει ως μητέρα.

Η Μαρία Ηλιάκη κι ο Στέλιος Μανουσάκης είναι... σαν παντρεμένοι! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω κάνει συμφωνία με τον εαυτό μου ότι δε θα κοιταχτώ ποτέ στον καθρέφτη και να πω: Πω πω, χάλια είμαι σήμερα ή κάπως πάχυνα, έτσι ώστε να μην το αντιγράψει ποτέ αυτό από εμένα η Κατερίνα».

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Τρέμω για την ώρα που η Κατερίνα ανακαλύψει το instagram».

Στο ίδιο επεισόδιο, η Ζέτα Δούκα μίλησε για την πίεση των κοινωνικών προσδοκιών που συνεχίζει να βαραίνει και τα δύο φύλα. Η ηθοποιός τόνισε: «Όλες αυτές οι ταμπέλες, που όσο ταλαιπωρημένες και κακοποιημένες και είμαστε εμείς οι γυναίκες από αυτή την ιστορία, άλλο τόσο είναι και τα νεαρά αγόρια και οι άνδρες που μεγαλώνουν που το στερεότυπο του “πρέπει να είμαι δυνατός”, “πρέπει να είμαι ο κουβαλητής, να έχω χρήματα, δύναμη”».

Η Ζέτα Δούκα έγινε μητέρα το 2016, αποκτώντας μια κόρη με τον Μιχάλη Χατζηαντωνά. Το ζευγάρι αποφάσισε το 2023 να χωρίσει, μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.